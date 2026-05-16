Vendredi soir, Arne Slot a essuyé avec Liverpool sa dix-neuvième défaite de la saison toutes compétitions confondues (4-2 contre Aston Villa). Dans une sortie médiatique surprenante, Mohamed Salah a adressé des propos particulièrement blessants à l’encontre de son entraîneur. L’affaire agite la presse britannique.

The Guardian souligne que l’attaquant n’a pas fait dans la demi-mesure : « Il n’a rien retenu. Ses propos sont perçus comme une critique directe de Slot, d’autant plus qu’il évoque explicitement le style de jeu de l’ancien entraîneur Jürgen Klopp. »

De son côté, BBC Sport parle d’un « jugement sans appel » et note que plusieurs coéquipiers de Salah, comme Curtis Jones et Hugo Ekitiké, approuvent publiquement sa prise de position.

Sky Sports note que l’ailier de 33 ans a publié pour la deuxième fois cette saison une déclaration cinglante en ligne : « J’ai vu ce club passer des sceptiques aux croyants, puis des croyants aux champions. »

Pour GOAL, « Salah critique le style de jeu de Slot et réclame un retour au football “heavy metal” de Klopp après la défaite contre Aston Villa ».

Sur Instagram, de nombreux coéquipiers – actuels (Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jérémie Frimpong, Ekitike, Curtis Jones, Harvey Elliott, Wataru Endo, Roberto Firmino) et anciens (Georginio Wijnaldum) – ont liké la publication de Salah, validant ainsi son propos.

Jones a également pris la parole. « Merci pour votre soutien indéfectible malgré une saison décevante. Nos résultats sont bien en deçà des standards de ce club. » Selon The Guardian, Liverpool devrait toutefois conserver le technicien néerlandais, Xabi Alonso étant sur le point de rejoindre Chelsea.