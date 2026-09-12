Les médias anglais ont tous le même avis sur Jorrel Hato après Chelsea - Hull City

Jorrel Hato est le grand fautif aux yeux des médias anglais après Chelsea - Hull City (2-2). Le joueur aux neuf sélections avec l’équipe des Pays-Bas a commis une erreur grossière sur le premier but encaissé par les Blues et a été remplacé à la pause par le manager Xabi Alonso.

Sorti de nulle part, Hull est revenu à hauteur après 28 minutes. Ryan Giles a remporté son duel sur le côté gauche avant d’adresser le ballon devant le but, où Hato a totalement mal jugé la situation. Belloumi en a parfaitement profité et a frappé fort pour tromper Martínez : 1-1. C’est surtout sur cette action que Hato est désormais pointé du doigt.

« Sur le premier but, le doigt sera immédiatement pointé vers le latéral gauche, qui a mal jugé le rebond d’un centre », écrit le Daily Express, qui parle d’un « horrorshow ». « Il a également très peu montré offensivement et ce n’était donc pas une surprise de le voir remplacé à la mi-temps. »

Le London Evening Standard n’est pas davantage impressionné et attribue même à Hato la note de 3. « Il a complètement mal jugé un centre, permettant à Hull d’inscrire le but de l’ouverture du score. Il a eu quelques bons moments en attaque, mais n’est pas parvenu à réellement impressionner. Ce n’était pas une grande surprise de le voir remplacé à la pause. »

Sports Illustrated a également vu Hato déjouer, même si cela serait principalement lié à sa nouvelle position sur le terrain. « Remplacé après une première période difficile comme latéral gauche, plutôt que dans le rôle de piston gauche dans lequel il a brillé jusqu’ici cette saison. Il a mal jugé le rebond sur l’égalisation de Hull, une erreur de débutant. »

La prestation malheureuse de Hato intervient à un moment délicat, avec la première sélection de Xavi avec l’équipe des Pays-Bas qui approche. Le manager de Chelsea, Xabi Alonso, a toutefois refusé d’accabler le Néerlandais après la rencontre.

« Le changement était simplement tactique », a-t-il expliqué en conférence de presse. « Nous cherchions un joueur avec un profil différent, quelqu’un qui apporte de la variété avec Pep (Chavarria, NDLR) et Jorrel, et c’était la décision à prendre. »