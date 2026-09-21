Les médias anglais manquent de superlatifs pour Brian Brobbey après son triplé contre Manchester City

Brian Brobbey prend la direction de Zeist avec le plein de confiance. L’attaquant de Sunderland a inscrit un triplé contre Manchester City (5-3) et a ainsi récolté de nombreux éloges dans les médias anglais.

« Le héros du triplé. Trois buts de près, mais le Néerlandais sera forcément très déçu de rentrer chez lui avec le ballon du match, mais sans le moindre point », a écrit BBC Sport. Le diffuseur britannique lui a attribué un 10 pour sa prestation.

The Guardian a vu dans l’avant-centre en état de grâce et Enzo Le Fée les grands artisans offensifs de Sunderland, malgré la défaite. Le premier but de Brobbey est particulièrement mis en avant. « Le Fée a montré, avec une passe d’une précision remarquable vers Brobbey, pourquoi il a été l’un des joueurs les plus en vue. Le premier contrôle de l’attaquant a été intelligent, avant qu’il ne trompe Gianluigi Donnarumma, sorti à sa rencontre, de l’extérieur du pied droit. »

Sky Sports souligne les excellentes statistiques de l’attaquant de 24 ans. « Il a affiché à lui seul une valeur d’expected goals supérieure à celle de n’importe quelle équipe de Premier League ce week-end, à l’exception de la sienne. » Le média anglais écrit également que Brobbey n’est que le sixième joueur de l’histoire de la Premier League à inscrire un triplé tout en quittant la pelouse du côté des perdants.

« Le héros du triplé Brobbey a donné à City matière à réflexion », titre The Athletic. « Le triplé de Brobbey ne raconte que la moitié de l’histoire de son influence sur ce match. Il était à chaque fois au bon endroit pour conclure les attaques lancées par ses coéquipiers, mais son apport est allé bien au-delà. Pendant tout le match, il a causé d’énormes problèmes à City. »

Brobbey a aussi donné visiblement du fil à retordre au défenseur de Manchester City Rúben Dias, selon le réputé média sportif. « Il a essayé de s’imposer physiquement face à Brobbey très tôt, comme il le fait si souvent. Mais à deux reprises, il a tout simplement été écarté. Le ton était ainsi donné pour le reste du match. »

Enfin, The Telegraph a estimé que le Néerlandais était presque impossible à contenir. « Brobbey a complété son triplé peu avant l’heure de jeu, lors d’un après-midi où il a longtemps été quasiment impossible à arrêter. Ensuite, City s’en est bien sorti par moments. »