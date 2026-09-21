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Sydney Jordan
Traduit par

Les médias anglais manquent de superlatifs pour Brian Brobbey après son triplé contre Manchester City

B. Brobbey
Manchester City vs Sunderland
Manchester City
Sunderland
Premier League
Pays-Bas

Brian Brobbey prend la direction de Zeist avec le plein de confiance. L’attaquant de Sunderland a inscrit un triplé contre Manchester City (5-3) et a ainsi récolté de nombreux éloges dans les médias anglais.

« Le héros du triplé. Trois buts de près, mais le Néerlandais sera forcément très déçu de rentrer chez lui avec le ballon du match, mais sans le moindre point », a écrit BBC Sport. Le diffuseur britannique lui a attribué un 10 pour sa prestation.

The Guardian a vu dans l’avant-centre en état de grâce et Enzo Le Fée les grands artisans offensifs de Sunderland, malgré la défaite. Le premier but de Brobbey est particulièrement mis en avant. « Le Fée a montré, avec une passe d’une précision remarquable vers Brobbey, pourquoi il a été l’un des joueurs les plus en vue. Le premier contrôle de l’attaquant a été intelligent, avant qu’il ne trompe Gianluigi Donnarumma, sorti à sa rencontre, de l’extérieur du pied droit. »

Sky Sports souligne les excellentes statistiques de l’attaquant de 24 ans. « Il a affiché à lui seul une valeur d’expected goals supérieure à celle de n’importe quelle équipe de Premier League ce week-end, à l’exception de la sienne. » Le média anglais écrit également que Brobbey n’est que le sixième joueur de l’histoire de la Premier League à inscrire un triplé tout en quittant la pelouse du côté des perdants.

« Le héros du triplé Brobbey a donné à City matière à réflexion », titre The Athletic. « Le triplé de Brobbey ne raconte que la moitié de l’histoire de son influence sur ce match. Il était à chaque fois au bon endroit pour conclure les attaques lancées par ses coéquipiers, mais son apport est allé bien au-delà. Pendant tout le match, il a causé d’énormes problèmes à City. »

Brobbey a aussi donné visiblement du fil à retordre au défenseur de Manchester City Rúben Dias, selon le réputé média sportif. « Il a essayé de s’imposer physiquement face à Brobbey très tôt, comme il le fait si souvent. Mais à deux reprises, il a tout simplement été écarté. Le ton était ainsi donné pour le reste du match. »

Enfin, The Telegraph a estimé que le Néerlandais était presque impossible à contenir. « Brobbey a complété son triplé peu avant l’heure de jeu, lors d’un après-midi où il a longtemps été quasiment impossible à arrêter. Ensuite, City s’en est bien sorti par moments. »

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