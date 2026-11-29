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Jurriën Timber a joué un rôle décisif dimanche lors du choc de Premier League entre Arsenal et Manchester City (2-2). L’international néerlandais a évité la défaite aux Gunners en fin de match, mais il n’échappe pas aux critiques des médias anglais. Un quotidien britannique lui attribue même une note insuffisante.

À l’Emirates Stadium, Arsenal a été mené à deux reprises. Timber a fixé le score à 2-2 sur un corner à la 83e minute, permettant au club londonien de conserver ses six points d’avance sur Manchester City.

La BBC attribue un 6 à Timber pour sa prestation face à l’équipe de Pep Guardiola. Le média britannique s’interroge notamment sur le rôle de l’international néerlandais dans l’action qui a mené à l’ouverture du score d’Erling Haaland.

Sur le plan défensif, Timber n’a pas laissé une impression impérissable à la BBC. Son égalisation décisive en fin de match lui a toutefois permis de compenser en partie sa prestation.

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The Sun se montre nettement plus positif et lui attribue un 7. Le tabloïd britannique relève que le défenseur a manqué une excellente occasion en début de match et qu’il a également été impliqué dans une action controversée.

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Timber a en effet semblé tirer les cheveux de Jérémy Doku. Selon The Sun, le latéral droit d’Arsenal peut s’estimer heureux d’avoir pu poursuivre la rencontre.

Le quotidien estime aussi que Timber n’est pas exempt de tout reproche sur l’action qui a mené à l’ouverture du score de Manchester City. Le Néerlandais a mis son coéquipier Noni Madueke en difficulté, mais s’est racheté en fin de match en marquant le but égalisateur au second poteau.

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Pour l’Evening Standard, ce but ne suffit toutefois pas à sauver la note de Timber. Le quotidien londonien attribue un 5 à l’international néerlandais et critique son travail défensif.

Le Daily Express juge également la prestation de Timber insuffisante et donne un 5 à l’ancien joueur de l’Ajax. Le quotidien anglais revient lui aussi sur l’action controversée entre le Néerlandais et Doku en première période.

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« Il a échappé à un carton rouge après avoir tiré les cheveux de Doku en première période », écrit le Daily Express. « Il a par ailleurs livré un duel intense avec cet ailier extrêmement rapide. »

Le défenseur se voit aussi reprocher son occasion manquée. « Il aurait dû envoyer le ballon au fond des filets lorsqu’une tête de Viktor Gyökeres a rebondi sur le poteau. Mais juste avant la fin du match, il s’est tout de même trouvé au bon endroit et au bon moment devant le but. »