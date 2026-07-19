Les médias anglais démolissent le sélectionneur Thomas Tuchel après la spectaculaire défaite 4-6 de l’Angleterre face à la France

Malgré la victoire spectaculaire 4-6 contre la France, qui a permis à l’Angleterre de décrocher la troisième place de la Coupe du monde, Thomas Tuchel essuie les plâtres de la critique dans les médias britanniques. Selon ces derniers, la tactique offensive et séduisante adoptée lors de la petite finale aurait dû être la base du plan de jeu en demi-finale, perdue contre l’Argentine.

C’est ce qui lui est aujourd’hui reproché. Le sentiment général est en effet que l’Angleterre aurait pu se qualifier pour la finale si l’équipe avait joué en demi-finale de la même manière que contre la France. « Où étaient passées ces intentions offensives contre l’Argentine ? », s’interroge la BBC.

« La prestation éclatante de Bukayo Saka relance la question de son absence en demi-finale. Tuchel avait alors privilégié un dispositif plus défensif contre l’Argentine, une approche qui n’a pas été retenue face aux Bleus. »

« Tu vois ce qui se passe quand on attaque au lieu de défendre en menant au score, Thomas ? », en rajoute le Daily Mail. « Cela ne fait qu’accroître les regrets et la colère des supporters. » ESPN souligne à son tour le contraste entre les deux rencontres : « Le dispositif en 4-1-4-1 qu’il a mis en place a permis de tirer le meilleur parti des ailiers, ce qui a pris la France à plusieurs reprises au dépourvu lors des transitions. »

Sky Sports estime que, malgré la troisième place, Tuchel a échoué. Sa position est donc menacée, conclut le média. « Le sélectionneur de l’Angleterre a échoué au moment où cela comptait vraiment, ce qui est exactement le contraire de la raison pour laquelle il avait été nommé. Après avoir laissé Saka sur le banc contre l’Argentine, il a opté pour une approche défensive pour aborder la demi-finale. Cela s’est complètement retourné contre lui. »

The Sun critique également sans ménagement la décision de Tuchel de laisser Saka sur le banc lors de la demi-finale. « Toute l’Angleterre pensait qu’il était blessé, mais Saka a révélé après le match qu’il était en forme et qu’il voulait jouer. Cela ne fait qu’accroître la pression sur Tuchel. »

Malgré une prestation convaincante, la déception prévaut. « L’Angleterre a enfin joué comme une championne du monde, mais le titre était déjà perdu. Au terme d’un match confus et chaotique, au lieu de remporter l’or, elle a décroché le bronze. »