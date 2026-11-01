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Bart DHanis
Traduit par

Les médias allemands font le même constat sur Joey Veerman lors d’un test ultime face au Bayern Munich

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
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Joey Veerman a récolté les éloges de la presse allemande pour sa prestation lors du choc face au Bayern Munich, samedi soir. Le joueur originaire de Volendam était titulaire à l’Allianz Arena.

Dortmund a mal entamé le Klassiker. Jobe Bellingham a perdu le ballon au milieu de terrain, permettant à Konrad Laimer d’en profiter pour ouvrir le score. Le 1-0 a tenu jusqu’à la dixième minute de la seconde période. Harry Kane, tout récent lauréat du Ballon d’Or, a eu l’occasion de doubler la mise sur penalty, mais sa frappe a heurté le montant.

Quelques instants plus tard, Dortmund a puni une attaque manquée du Bayern. Kane a perdu le ballon et le BVB est parti vers l’avant sur le côté gauche. Carney Chukwuemeka a trouvé le meilleur buteur Serhou Guirassy, qui a conclu avec adresse : 1-1.

Dortmund n’a pas longtemps profité de l’égalisation. Sur un corner, le ballon est passé par Laimer et Kane avant d’arriver à Dayot Upamecano, qui l’a poussé de près dans le but vide : 2-1.

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Le Bayern a continué de pousser après ce but, sans parvenir à en inscrire un troisième. Dortmund, en revanche, a égalisé. L’ancien attaquant du PSV Fábio Silva a récupéré le ballon et a marqué d’une belle frappe en pivot : 2-2. Le BVB a ainsi pris un point à l’Allianz Arena et reste à égalité avec le Bayern en Bundesliga.

Après la rencontre, Veerman a été couvert d’éloges par la presse allemande. « Le Néerlandais a évolué au poste de numéro six, a souvent touché le ballon et a délivré des passes réfléchies, au bon moment. Il a de nouveau montré une belle résistance au pressing. Grâce à ces qualités, Veerman est désormais devenu indispensable au jeu du BVB, même s’il peut encore progresser dans les transitions défensives et la solidité dans les duels directs. Cela s’est surtout vu en seconde période, lorsqu’il a également perdu un peu de son emprise avec le ballon », écrit SPOX.

BILD apprécie également les qualités de Veerman balle au pied. « Il devait apporter de la structure et de la sûreté avec le ballon à Dortmund dans l’axe. Il a cherché Guirassy à plusieurs reprises par ses passes et a aussi participé au travail défensif. Il a joué un rôle important sur le 2-2 : son centre a été à l’origine du but, avant que Karetsas ne remette le ballon à Silva. »

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