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Bart DHanis

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Les médias allemands disent massivement la même chose au sujet des débuts de Ismael Saibari au Bayern

Les médias allemands sont très élogieux au sujet des débuts d’Ismael Saibari sous le maillot du Bayern Munich. Le milieu de terrain a pu disputer 25 minutes samedi après-midi lors du match amical face au RB Leipzig (victoire 3-1).

Saibari a rejoint le Bayern Munich très tôt durant la période des transferts après avoir quitté le PSV. Der Rekordmeister a déboursé 50 millions d’euros pour l’international marocain.

En raison d’une blessure contractée lors de la Coupe du monde, il a rejoint le groupe plus tard. Samedi, il a effectué ses débuts officieux avec le club. Il s’est immédiatement montré important avec une passe décisive.

Saibari a toutefois aussi reçu un carton jaune après un tacle appuyé sur Ezechiel Banzuzi. Malgré cela, les médias allemands parlent massivement de débuts de rêve pour l’ancien joueur du PSV.

BILD a titré : « Des débuts de rêve à l’Allianz Arena : Super-Saibari offre une passe décisive à Jamal Musiala. » Spox a lui aussi évoqué des débuts très réussis. « Le Marocain s’est d’abord fait remarquer négativement, lorsqu’il a commis un tacle assez rugueux sur Banzuzi, mais peu après, il s’est aussi illustré sur le plan technique, lorsqu’après un joli dribble, il a offert à Musiala le troisième but munichois. »

Le média local Süddeutsche parle lui aussi d’une bonne première impression laissée par Saibari. « Il a joliment dribblé jusqu’aux seize mètres et a immédiatement délivré sa première passe décisive. Il a véritablement dansé entre les défenseurs. »

Plus tard dans la rencontre, Musiala s’est écroulé parce qu’il souffrait de la chaleur. Saibari a vu la scène, a couru vers son coéquipier et l’a rattrapé avant qu’il ne tombe. Cela a suscité des réactions positives sur les réseaux sociaux.

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