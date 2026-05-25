« Les mauvais jours sont derrière nous, place à un nouvel Ajax de qualité »

Selon Willem van Hanegem, l’Ajax ne devrait pas faire de cette victoire aux tirs au but contre le FC Utrecht (1-1, 4-3 t.a.b.) un événement majeur, même si elle lui ouvre les portes du tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence.

Les Amstellodamois ont battu le FC Utrecht aux tirs au but dimanche (1-1, 4-3 tab). Van Hanegem n’est pas impressionné par Óscar García. « Il ne s’est pas révélé être quelqu’un d’exceptionnel. » La légende du Feyenoord trouve incompréhensible que la victoire en barrages suscite des doutes quant à l’avenir de García à l’Ajax.

« On ne peut tout de même pas, sur la base de ces résultats, clamer soudainement que le club doit continuer avec un entraîneur ordinaire », assène Van Hanegem. « Il se couvre constamment la bouche lorsqu’il parle aux joueurs, mais je ne vois pas pourquoi, car je ne constate rien de particulier ni de surprenant au sein de l’Ajax actuel. »

L’ancien footballeur estime que la réaction de Jordi Cruijff après la victoire est révélatrice : « C’est plus encourageant pour l’Ajax que ces gens qui pensent aujourd’hui qu’avec García, ils vont bien remonter au sommet. Cruijff a soupiré : “Le calvaire est terminé, en route vers un nouvel Ajax de qualité.” »

Selon lui, le club doit s’habituer à son nouveau statut : « J’ai eu l’impression que les supporters ajacides étaient simplement soulagés d’avoir assuré leur place au deuxième tour préliminaire. » Il rappelle que, pour Feyenoord, la participation à la Ligue Europa Conférence avait marqué le début d’une remontée.

Gjivai Zechiël reçoit les félicitations de Van Hanegem : « Il n’a pas disputé un match parfait, mais il a beaucoup progressé. » Robin van Persie lui accordera une chance la saison prochaine.

« Cela me paraît logique. S’ils ne souhaitent pas le conserver, ils recruteront sans doute quelques milieux de terrain de haut niveau. Car, au vu du niveau actuel de Feyenoord, il s’adapterait sans difficulté », analyse Van Hanegem.