Les matches de Ligue des Champions de l’OL et du PSG rediffusés sur BFM

Le groupe Altice Media a fait savoir ce mardi que des affiches de l’OL et du PSG en C1 seront retransmises en différé sur leurs chaines en clair.

BFM vient de lancer sa déclinaison locale à . Et celle-ci suit celle de Paris. Les deux chaines ont été choisies par Altice Media, pour diffuser des rencontres de Ligue des Champions de l’OL et du PSG. C’est ce qu’a fait savoir ce mardi Hervé Beroud, le directeur général délégué du groupe chargé de l’information et du sport, dans un entretien à L’Equipe.

Les rencontres ne seront cependant pas retransmises en direct, mais en différé, deux jours après leur déroulement. L’exclusivité du direct reste réservée au principal diffuseur RMC Sport1. « Nous respectons le règlement de l'UEFA qui demande un délai de trente heures avant la rediffusion d'un match sur une antenne du groupe. C'est un sujet totalement différent de la finale de la que nous avions diffusé en direct sur BFM TV en mai dernier», a fait savoir Béroud.

L'article continue ci-dessous

Les deux chaines locales de BFM ne se contenteront pas de diffuser uniquement des matches. Béroud : « Nous allons créer des grandes soirées chaque vendredi à partir de 20 heures, cela s'appellera « L'intégrale Ligue des champions ». Au-delà de la rediffusion du match, il y aura un avant et un après-match avec l'objectif de se projeter sur le match de du week-end. »

Plus d'équipes

A noter que le LOSC peut aussi être mis en avant par la chaine si jamais BFM Grand voit jour. Le projet en question avance, mais il ne sera pas prêt pour la phase des poules de la Ligue des Champions.

Enfin, il est possible que le groupe décide de reproduire le même dispositif pour la , si jamais les trois premiers du précédent exercice du championnat sont reversés dans cette compétition.