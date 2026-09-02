Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Les malheurs s'enchaînent : ouverture d'une procédure disciplinaire contre une star du Real Madrid

LaLiga
Real Madrid
R. Asencio
Espagne

Les malheurs s'enchaînent pour Raúl Asencio, la star du Real Madrid, récemment condamné à une amende, ainsi qu'à un retrait de permis de conduire pour une durée de 8 mois, après avoir été reconnu coupable de conduite sous l'emprise de l'alcool.

La radio Cope a rapporté que le Real Madrid a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'encontre de Raúl Asencio, une lourde amende étant attendue à son égard.

La sanction que le Real Madrid a décidé d'infliger au joueur n'est pas encore claire à ce jour, mais selon les révélations du journaliste Melchor Ruiz, le club merengue a ouvert un dossier disciplinaire à son encontre, conformément au règlement intérieur de l'institution.

La démarche du Real Madrid s'explique par le fait que ce qui s'est produit porte atteinte à l'image du club merengue, le comportement du joueur relevant d'une conduite négligente.

Le Real Madrid était déjà informé de ce qui s'était passé, le joueur ayant lui-même signalé les faits au club.

LaLiga
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Désormais, en fonction du degré de gravité que le club retiendra concernant les faits, une sanction financière ou toute autre sanction prévue par le règlement intérieur sera prononcée.

Le Real Madrid avait déjà infligé à Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde, à la suite de l'altercation survenue entre eux la saison dernière, une amende de 500 000 euros pour chacun d'eux.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google