Les malheurs s'enchaînent pour Raúl Asencio, la star du Real Madrid, récemment condamné à une amende, ainsi qu'à un retrait de permis de conduire pour une durée de 8 mois, après avoir été reconnu coupable de conduite sous l'emprise de l'alcool.

La radio Cope a rapporté que le Real Madrid a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'encontre de Raúl Asencio, une lourde amende étant attendue à son égard.

La sanction que le Real Madrid a décidé d'infliger au joueur n'est pas encore claire à ce jour, mais selon les révélations du journaliste Melchor Ruiz, le club merengue a ouvert un dossier disciplinaire à son encontre, conformément au règlement intérieur de l'institution.

La démarche du Real Madrid s'explique par le fait que ce qui s'est produit porte atteinte à l'image du club merengue, le comportement du joueur relevant d'une conduite négligente.

Le Real Madrid était déjà informé de ce qui s'était passé, le joueur ayant lui-même signalé les faits au club.

Désormais, en fonction du degré de gravité que le club retiendra concernant les faits, une sanction financière ou toute autre sanction prévue par le règlement intérieur sera prononcée.

Le Real Madrid avait déjà infligé à Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde, à la suite de l'altercation survenue entre eux la saison dernière, une amende de 500 000 euros pour chacun d'eux.

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