Les malheurs s'accumulent pour Raúl Asencio, la star du Real Madrid, récemment condamné à payer une amende ainsi qu'au retrait de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, après avoir été reconnu coupable de conduite sous l'influence de l'alcool.

La radio COPE a rapporté que le Real Madrid a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de Raúl Asencio, et une lourde amende devrait lui être infligée.

La sanction que le Real Madrid a décidé d'imposer au joueur n'est pas encore claire à ce jour, mais selon ce qu'a révélé le journaliste Melchor Ruiz, le club merengue a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre, conformément au règlement intérieur de l'institution.

La démarche du Real Madrid s'explique par le fait que ce qui s'est produit affecte l'image du club merengue, le comportement du joueur relevant d'une conduite négligente.

Le Real Madrid était déjà au courant de ce qui s'était passé, après que le joueur lui-même a informé le club de l'incident.

Désormais, et en fonction du degré de gravité que le club déterminera concernant les faits, une sanction financière ou toute autre sanction prévue par le règlement intérieur sera imposée.

Le Real Madrid avait déjà infligé à Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde, à la suite de l'altercation survenue entre eux la saison dernière, une amende de 500 000 euros pour chacun d'eux.

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