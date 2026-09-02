Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Les malheurs s'enchaînent : ouverture d'un dossier disciplinaire contre une star du Real Madrid

LaLiga
Real Madrid
R. Asencio
Espagne

Le Real Madrid choque son joueur avec une décision surprenante

Les malheurs s'accumulent pour Raúl Asencio, la star du Real Madrid, récemment condamné à payer une amende ainsi qu'au retrait de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, après avoir été reconnu coupable de conduite sous l'influence de l'alcool.

La radio COPE a rapporté que le Real Madrid a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de Raúl Asencio, et une lourde amende devrait lui être infligée.

La sanction que le Real Madrid a décidé d'imposer au joueur n'est pas encore claire à ce jour, mais selon ce qu'a révélé le journaliste Melchor Ruiz, le club merengue a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre, conformément au règlement intérieur de l'institution.

La démarche du Real Madrid s'explique par le fait que ce qui s'est produit affecte l'image du club merengue, le comportement du joueur relevant d'une conduite négligente.

Le Real Madrid était déjà au courant de ce qui s'était passé, après que le joueur lui-même a informé le club de l'incident.

LaLiga
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Désormais, et en fonction du degré de gravité que le club déterminera concernant les faits, une sanction financière ou toute autre sanction prévue par le règlement intérieur sera imposée.

Le Real Madrid avait déjà infligé à Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde, à la suite de l'altercation survenue entre eux la saison dernière, une amende de 500 000 euros pour chacun d'eux.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google