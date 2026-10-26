Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, a adressé un message indirect à son entraîneur Michael Carrick et aux supporters de l'équipe, au vu de sa situation actuelle.

Le capitaine de Manchester United était un remplaçant non utilisé lors de l'humiliante défaite 3-0 face à Bournemouth dimanche, à Old Trafford.

L'entraîneur Michael Carrick a pris la décision audacieuse d'écarter Fernandes, qui avait critiqué les choix tactiques du technicien après la défaite 4-1 contre Côme la semaine dernière.

C'était seulement la sixième fois que le joueur portugais, âgé de 32 ans, prenait place sur le banc des remplaçants lors d'un match de Premier League depuis son arrivée à Manchester United en 2020.

Selon le journal « The Sun », Bruno Fernandes a « liké » une publication énigmatique sur Instagram au sujet des personnes « loyales » que l'on « pousse jusqu'au point où elles finissent par ne plus rien avoir à faire de rien ».

Certains ont considéré ce dernier « like » sur les réseaux sociaux comme un message délibéré au vu de sa situation actuelle.

La publication montre une statue de pierre géante portant un rocher qui s'apprêtait à dévaler la colline et à détruire un village.

En haut de l'image figuraient les mots suivants : « Ne poussez pas la personne loyale jusqu'au point où elle n'a plus rien à faire de rien. »

La première partie de la publication indiquait : « La personne qui maintient tout en place est généralement celle dont personne ne songe à prendre des nouvelles. »

L'auteur de la publication poursuivait : « Chaque famille, groupe d'amis et équipe a cette personne. Celle qui est toujours présente quoi qu'il arrive. Celle qui écoute, répare, couvre les erreurs et endure plus que quiconque ne le réalise. Elle ne s'en plaint pas ; elle continue simplement de soutenir les choses parce que c'est sa nature. »

Il ajoutait : « Mais les personnes loyales se voient opposer l'ingratitude, et tout ce qu'elles font est tenu pour acquis plus vite que pour n'importe qui d'autre. Leur effort commence à être perçu comme allant de soi, et leur patience est interprétée comme une faiblesse. »

Il continuait : « Les gens font pression sur elles, prennent sans rien donner et testent leur patience, en supposant qu'elles resteront toujours là, jusqu'au jour où elles ne le font plus. Il n'y aura ni grande dispute ni retrait spectaculaire ; elles cessent simplement, en silence, de se soucier, cessent d'essayer et abandonnent. Et tout ce qu'elles portaient s'effondre et s'écroule avec elles. »

Il concluait : « La plupart des gens ne réalisent jamais le poids que quelqu'un portait jusqu'au jour où ils le laissent enfin tomber. »

Fernandes, l'élément le plus marquant de Manchester United

Fernandes a été l'élément le plus marquant de Manchester United pendant la majeure partie de ses six années au club, avec 111 buts inscrits en 334 matchs, et il a remporté le trophée de joueur de l'année de l'Association des footballeurs professionnels la saison dernière, lorsque United a terminé troisième de la Premier League.

Mais les supporters ont fait savoir clairement qui suscitait leur colère après le match face à Bournemouth, en acclamant Carrick hors du terrain et en huant bruyamment les joueurs.

On pense désormais que Carrick est sur le point d'être limogé, et qu'Eddie Howe figure parmi les candidats à sa succession.