Le sélectionneur de l’équipe d’Irak, Graham Arnold, a arrêté son onze de départ pour le premier match des « Lions de Mésopotamie » face à la Norvège, en ouverture du Mondial 2026.

Les deux formations s’affronteront mercredi à 1h00 (heure de La Mecque) pour leur premier match dans le groupe 9, qui comprend également la France et le Sénégal.

Le onze de départ irakien reste proche de celui aligné lors du dernier match amical contre l’Espagne, conclu sur le score de 1-1.

Voici donc la composition de l’Irak pour affronter la Norvège :

Gardien : Jalal Hassan.

Défense : Akam Hashim, Zaid Tahsin, Mirhas Doski.

Milieu de terrain : Hussein Ali, Zaid Ismail, Amir Al-Amari, Ibrahim Baish.

Attaque : Ali Jassim, Ayman Hussein, Ali Al-Hammadi.

Côté norvégien, la star de Manchester City Erling Haaland animera l’attaque, épaulé par les joueurs d’Arsenal et de l’Atlético de Madrid, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth.

Le sélectionneur Ståle Solbakken a opté pour le même onze que lors de la rencontre amicale face au Maroc, soit :

Gardien : Orian Niland.

Défense : Christopher Ajer, Müller-Wolf, Julian Ræerson, Torbjørn Hegim.

Milieu de terrain : Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes.

Attaque : Antonio Nusa, Alexander Sörloth, Erling Haaland.

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