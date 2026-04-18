Les Lionnes orange ont obtenu un nouveau résultat probant face à la France dans leur quête d'un billet pour la Coupe du monde

Les Oranje Leeuwinnen ont brillamment arraché un point samedi lors de leur déplacement en France (1-1). Grâce à ce match nul sur le sol français, l'équipe de l'entraîneur Arjan Veurink reste en tête du groupe B des qualifications pour la Coupe du monde.

Les Bleues, battues 2-1 mardi au Rat Verlegh Stadion, visaient donc la revanche, tandis que les Néerlandaises entendaient préserver leur fauteuil de leader, seul passeport direct pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Privées de Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Dominique Janssen et Kerstin Casparij, les Néerlandaises ont offert une chance à René van Asten, buteuse lors de ses débuts sous le maillot orange une semaine plus tôt.

Les Néerlandaises ont résisté une grande partie de la première période, jusqu’au temps additionnel. Marie-Antoinette Katoto a alors dominé les débats de la tête pour ouvrir le score (1-0) en faveur des Bleues. Après la pause, la France a continué d’imposer son supériorité, mais elle a vu Sandy Baltimore manquer le cadre face à une cage vide. Un raté qui a fini par coûter cher aux locales.

Esmee Brugts a ensuite servi Wieke Kaptein, qui a égalisé à la 76^e minute (1-1). Les Néerlandaises, solides, ont ensuite repoussé le barrage final et pris un point précieux dans la course au Mondial. Avec huit unités au compteur après quatre journées, elles pourraient valider leur billet pour le Brésil en cas de succès contre l’Irlande et la Pologne en juin.