Les Lionnes orange ne se remettent pas d’une grossière erreur : « Une gardienne catastrophique ! »

Vendredi, les Oranje Leeuwinnen se sont inclinées 3-2 face à l'Irlande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. La tête du groupe B revient désormais à la France, qui s'est imposée 0-2 en Pologne. Les Pays-Bas, désormais troisièmes, concluront leur parcours qualificatif la semaine prochaine contre la Pologne, lanterne rouge. Le premier du groupe obtient son billet direct pour la Coupe du monde, tandis que les deuxième et troisième participeront aux barrages.

Après une vingtaine de minutes, les Néerlandaises ont ainsi concédé l’ouverture du score par Kyra Carusa, dont la frappe limpide a surpris Lize Kops et fini dans le petit filet droit.

Un coup dur pour les Oranje Leeuwinnen, qui ont immédiatement repris l’initiative. Malgré les efforts de Romée Leuchter et Lineth Beerensteyn, les Néerlandaises n’ont pas réussi à effacer ce retard sous la pluie de Cork. Du pain sur la planche à la mi-temps pour le sélectionneur Arjan Veurink.

« C’est un ballon que Lize Kops doit tout simplement arrêter », s’emporte l’ancienne internationale Mandy van den Berg à la mi-temps sur la chaîne NOS. « Ce n’est pas un tir très puissant, bien sûr que non. C’est juste un arrêt catastrophique. C’est une question de mauvais placement et de manque d’explosivité. Elle réagit en effet très tard. Vraiment très mauvais arrêt. »

Les Néerlandaises ont accentué la pression après la pause et ont vu Lineth Beerensteyn manquer une occasion en or. L’Irlande a courageusement défendu son camp tout en guettant la contre-attaque. Le soulagement est venu lorsque Jacky Groenen a été fauchée dans la surface et que la capitaine Dominique Janssen a transformé le penalty : 1-1.

La même Janssen ne peut empêcher Abbie Larkin de redonner l’avantage à l’Irlande dès sa première incursion (2-1). Kops, battue sur la déviation, voit les Orange devoir à nouveau remonter la pente. À dix minutes du terme, Victoria Pelova semblait offrir un point précieux d’une frappe glissée dans le coin droit. Mais l’Irlande a finalement encaissé les trois points dans le temps additionnel, Amber Barrett concluant au second poteau.

Si les Néerlandaises terminent deuxième ou troisième de leur groupe, elles devront franchir deux tours de barrages pour se qualifier pour la Coupe du monde. Au premier tour, elles pourraient affronter la Lituanie, le Kosovo, la Grèce ou la Roumanie, avec l’avantage de disputer le match retour à domicile.

Au total, 32 nations passeront par les barrages : douze de la Division A, douze de la Division B et huit de la Division C. Sept d’entre elles obtiendront leur billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Le but initial de l’Irlande face aux Oranje Leeuwinnen