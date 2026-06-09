Les Lionnes des Pays-Bas sont en deuil : la France, en infériorité numérique, décroche son billet pour la Coupe du monde

Les Oranje Leeuwinnen se sont imposées 3-1 face à la Pologne mardi lors du dernier match de qualification pour la Coupe du monde. Cela n'a toutefois pas suffi pour décrocher la première place du groupe B, qui revient à la France. Les Bleues ont battu l'Irlande 1-0 et valident ainsi leur billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Les Néerlandaises ont dominé dès l’entame et ont ouvert le score à la demi-heure de jeu. Wieke Kaptein a parfaitement jugé un centre venu de la gauche et a marqué de la tête en touchant le poteau. Quelques minutes plus tard, une autre tête de la milieu de terrain de Chelsea a frôlé les filets sans les trouver.

Les Polonaises ont alors accentué la pression et se sont créées plusieurs occasions devant le but néerlandais. Malgré tout, les Pays-Bas ont atteint la mi-temps à Almelo avec un avantage minimal. Entre-temps, la France a ouvert le score contre l’Irlande, ce qui signifiait que le billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil échappait désormais aux Oranje Leeuwinnen.

Les Néerlandaises ont doublé la mise à l’heure de jeu : bien lancée depuis la droite, Romée Leuchter a anticipé sa défenseure et conclu d’une belle volée. Un but crucial, car la Pologne n’abdiquait pas.

Le score est même passé à 3-0 lorsque Liz Rijsbergen s’est retrouvée seule face à la gardienne polonaise et a conclu avec sang-froid dans le coin inférieur gauche. La Pologne a tout de même sauvé l’honneur grâce à un penalty transformé par Ewelina Kamczyk, mais cela n’a plus mis en danger la victoire des Oranje.

Mission accomplie pour les Néerlandaises, qui empochent trois points. Mais la nouvelle venue de France – victoire 1-0 des Bleues contre l’Irlande malgré un carton rouge – les contraint à se contenter de la deuxième place et à passer par les barrages pour espérer rejoindre le Mondial 2027.

Tous les pays de la Division A qui ne terminent pas en tête de leur groupe peuvent participer aux barrages. Les barrages pour la Coupe du monde 2027 se composent de deux tours. Le premier tour sera ensuite divisé en deux « chemins ». Dans le Chemin 1, toutes les équipes classées deuxièmes et troisièmes de la Division A affronteront les équipes classées premières et les meilleures deuxièmes de la Division C, avec un match à domicile et un match à l'extérieur.

Dans la voie 2, les quatrièmes de la Division A et les vainqueurs de la Division B croiseront les deuxièmes et troisièmes de cette même Division B. Enfin, le deuxième tour – qui oppose les vainqueurs de chaque voie – attribuera les places restantes pour la phase finale, en plus des têtes de série déjà qualifiées. Les gagnants de la voie 1 affrontent ensuite les vainqueurs de la voie 2. Au total, sept nations obtiennent leur billet pour la Coupe du monde via ces barrages, tandis qu’une huitième peut encore passer par les barrages intercontinentaux.