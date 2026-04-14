Les Lionnes des Pays-Bas ont décroché une victoire éclatante face à la France lors des qualifications pour la Coupe du monde

Les Oranje Leeuwinnen ont brillamment repris du poil de la bête mardi soir dans la course à la qualification pour la Coupe du monde. L'équipe d'Arjan Veurink, qui avait auparavant battu de justesse l'Irlande et concédé un match nul décevant contre la Pologne, s'est ressaisie en remportant une belle victoire 2-1 contre la France. Les Oranje reprennent ainsi la tête du groupe B.

La défenseure de l’Ajax, Renee van Asten, 19 ans à peine, a ouvert le score dès la 11^e minute, offrant à son équipe un avantage mérité.

Cette avance était tout sauf volée, les Néerlandaises se créant même d’autres occasions, notamment par Victoria Pelova. Les Bleues n’ont d’ailleurs frappé au but qu’après une demi-heure de jeu.

Les Néerlandaises, bien organisées défensivement, ont ensuite connu un temps fort, même si le but encaissé est survenu contre le cours du jeu.

Un centre à ras de terre de Sandy Baltimore, légèrement dévié par une jambe néerlandaise, a surpris la gardienne Daphne van Domselaar, qui n’a pu que voir le ballon lui glisser sous le pied : 1-1.

Les Bleues semblaient alors vouloir pousser, mais ce sont bien les Oranje Leeuwinnen qui ont repris l’avantage.

Après une belle passe entre deux défenseurs de la débutante Van Asten, très en vue, Wieke Kaptein s’est retrouvée seule dans l’espace. Cette dernière a adressé une superbe passe en profondeur à la rapide Esmee Brugts.

L’attaquante, qui porte les couleurs du FC Barcelone, s’est présentée seule face au but et n’a pas tremblé pour conclure : 2-1. Les Néerlandaises ont ensuite défendu leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Elles occupent de nouveau la première place du groupe avec sept points, tandis que la France pointe à une longueur.