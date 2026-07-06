Une vague de critiques virulentes s'est abattue sur l'entraîneur italien Carlo Ancelotti au Brésil, après l'élimination surprise de la Seleção face à la Norvège (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Son avenir fait l'objet de nombreuses interrogations, malgré un contrat courant jusqu'en 2030. et tandis que le nom de Pep Guardiola circule déjà comme possible successeur.

Ronaldo Nazário, autrefois l’un de ses plus fervents soutiens, a ainsi commenté sans détour : « Franchement, je pense que cette élimination est née des choix effectués sur le banc. »

Il a ajouté : « Carlo Ancelotti est l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football, mais il a commis de nombreuses erreurs ce soir. Je ne comprends toujours pas pourquoi João Pedro n’était pas dans le onze. Il a réalisé une saison exceptionnelle, il est au sommet de son art, et le Brésil a besoin d’un attaquant capable d’apporter quelque chose de différent. »

Ancelotti a commis une erreur

Ronaldo a également critiqué le peu de temps de jeu accordé à Endrick, déclarant : « Chaque fois qu’il a joué dans ce tournoi, il a apporté de la vitalité, de l’enthousiasme et une capacité à surprendre. Pourtant, il a passé la majeure partie de la Coupe du monde sur le banc. Je ne comprends pas cela. »

De son côté, Vanderlei Luxemburgo, ex-coach du Real Madrid et du Brésil, a publié sur Instagram : « Ancelotti s’est trompé. Il a raté son onze, ses choix et sa lecture du match ; du coup, on a laissé filer la sixième étoile. »

Luxemburgo a ajouté sur un ton critique : « Le problème est plus profond que cela. Si le sélectionneur avait été brésilien, la presse aurait réclamé son limogeage, multiplié les émissions spéciales et proclamé l’échec du projet. Mais avec un entraîneur étranger, on trouve toujours une excuse, une raison de fermer les yeux et une patience inouïe que l’on accorde rarement aux nôtres. Il est temps de mettre fin à cette idée selon laquelle tout ce qui vient de l’extérieur serait forcément meilleur. »

Il a conclu en affirmant que « le football brésilien a besoin de plus de Brésil : plus d’identité, plus de confiance en nous-mêmes, plus de respect pour nos joueurs professionnels et pour l’essence même de notre jeu ».

« Tout le monde est responsable »

Romario, légende du football brésilien, a désigné, dans l’émission « El Chiringuito », les responsables de cette élimination : « Il est clair que tout le monde sur le terrain est à blâmer, y compris l’entraîneur (Carlo Ancelotti). »

L’ancien joueur du FC Barcelone et de Valence a ajouté : « En tant que Brésilien, je suis très déçu. Ce qui s’est passé est choquant. Ce qu’ils ont montré aujourd’hui, ce n’est pas la Seleção que nous connaissons ni celle que nous voulons. »

Ancelotti est mort en serrant Neymar dans ses bras.

Paulo Kobus, chroniqueur chez ESPN Brésil, a qualifié la prestation d’Ancelotti de « catastrophique », tandis qu’Arnaldo Ribeiro, sur le site UOL, a déclaré : « La prestation d’Ancelotti a été catastrophique lors d’un match décisif. Lors de son dernier changement, en remplaçant les ailiers par Endrick et Neymar pour répondre aux attentes du public, il a détruit l’équipe. Ce n’est pas Neymar qui est mort dans les bras d’Ancelotti, mais Ancelotti qui est mort dans les bras de Neymar. »

Mauro César Pereira abonde dans le même sens : « Les changements d’Ancelotti ont fini par coûter la qualification au Brésil, surtout l’entrée de Neymar. »

Guardiola, le successeur potentiel

Alors que les critiques se multiplient, le nom de Pep Guardiola, ex-coach de Manchester City, resurgit comme solution de remplacement, même si l’Espagnol avait déjà décliné une offre alléchante de la Fédération brésilienne en 2022.

Selon le site One Football, Guardiola serait même le candidat le plus cité pour prendre les commandes de plusieurs sélections éliminées prématurément de la Coupe du monde 2026, comme les Pays-Bas, l’Uruguay et le Brésil, voire pour redonner un second souffle à une nation en perte de vitesse telle que l’Italie.

Antonio Sanz a confié à la radio Marca que « l’équipe qui subira la plus forte pression lors de la Coupe du monde, que ce soit le Brésil ou l’Angleterre, sera la prochaine destination de Guardiola ».

Les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir d’Ancelotti à la tête de la Seleção : la vague de critiques pourrait avoir raison de son maintien, malgré un contrat courant jusqu’en 2030, dans l’attente d’une prise de position officielle de la Fédération brésilienne.