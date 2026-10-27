Avant le verdict final, les pronostics des supporters se sont divisés entre ceux qui ont misé sur le talent de Lamine Yamal, ceux qui ont placé leur confiance dans les qualités de Kylian Mbappé, et ceux qui estimaient que Harry Kane méritait d'être sacré du Ballon d'Or.

Mais après l'annonce du vainqueur, nous posons la question : dans quelle mesure les lecteurs de Kooora ont-ils réussi à deviner l'identité du lauréat de la distinction individuelle la plus prestigieuse du monde du football ?

En réponse aux demandes des abonnés, Kooora a ouvert la porte aux lecteurs pour qu'ils participent avec leurs pronostics avant l'annonce officielle, avec la promesse de revenir sur les commentaires et de recenser les prédictions afin de mesurer leur concordance avec le résultat final.

Après le dénouement de la course, l'examen des contributions révèle une division nette dans les choix du public, ainsi qu'un paradoxe frappant entre les joueurs qui ont dominé les pronostics et le nom qui a finalement remporté le Ballon d'Or.

Yamal et Mbappé se partagent la tête des pronostics

L'examen des commentaires a montré que Lamine Yamal et Kylian Mbappé ont dominé la liste des pronostics des lecteurs de Kooora, chacun ayant recueilli 30 % de l'ensemble des nominations claires, se partageant ainsi la tête des choix des participants.

Yamal a bénéficié du soutien de lecteurs qui l'ont jugé le plus digne du trophée, en s'appuyant sur son talent et son niveau, tandis que certains commentaires se sont montrés catégoriques dans sa nomination, le décrivant comme méritant le Ballon d'Or sans concurrent.

En revanche, Mbappé a obtenu la confiance de la même proportion de participants, qui ont placé leurs paris sur ses qualités de buteur et sa place parmi les plus grandes stars du football, devenant ainsi, avec la star du Barça, l'un des deux choix les plus présents dans les pronostics des lecteurs.

Ainsi, les deux joueurs ont accaparé ensemble 60 % des nominations, reflétant clairement la division parmi les suiveurs du football quant à l'identité du joueur le plus digne du sacre.

Harry Kane : le vainqueur arrive en troisième position

Malgré son sacre au Ballon d'Or, Harry Kane n'a pas dominé la liste des pronostics des lecteurs de Kooora, se plaçant au contraire derrière Yamal et Mbappé, après avoir recueilli 23,3 % des nominations claires.

Pour autant, le capitaine de la sélection anglaise a bénéficié du soutien de lecteurs qui ont estimé qu'il avait offert ce qu'il fallait pour disputer le trophée. L'un des participants a évoqué son niveau avec le club et la sélection, tandis qu'un autre lecteur l'a choisi malgré son soutien au Barça, en signe que l'évaluation technique peut dépasser les appartenances des supporters.

Ce résultat révèle le paradoxe le plus marquant du vote : le joueur qui a officiellement remporté le trophée n'était pas celui qui détenait la part la plus élevée parmi les pronostics du public, puisque Yamal et Mbappé l'ont devancé dans les choix des lecteurs, avant que le Ballon d'Or ne revienne à Kane.

Messi et Hakimi dans les calculs des lecteurs

La légende Lionel Messi a conservé sa présence dans les pronostics des participants, après avoir recueilli 13,3 % des nominations claires, bien que certains commentaires aient exprimé une préférence affective pour la star argentine plutôt qu'une prédiction précise concernant le résultat.

L'un des lecteurs est allé jusqu'à affirmer que Messi mérite le trophée tant qu'il continue à pratiquer le football, et même après sa retraite ! Un autre a exprimé sa confiance en son statut exceptionnel, tout en proposant un classement attendu plaçant Yamal en tête, Kane deuxième et Mbappé troisième.

Le nom d'Achraf Hakimi est également apparu parmi les nominations, après avoir recueilli 3,3 % des voix claires.

Quel a été le taux de pronostics corrects ?

Selon les commentaires clairs qui ont été recensés, la proportion de lecteurs ayant pronostiqué la victoire de Harry Kane au Ballon d'Or s'est élevée à 23,3 %, contre 76,7 % dont les pronostics se sont portés sur d'autres noms.

Le résultat montre que la majorité des participants n'a pas visé juste dans le choix du vainqueur, bien que Kane ait été fortement présent dans le débat et ait recueilli près d'un quart des nominations.

Kooora souligne que ces proportions reflètent les commentaires clairs qui ont pu être classés dans le cadre de la participation, et ne représentent pas un sondage exhaustif de tous les lecteurs du site ni une mesure des tendances du public arabe en général.

En définitive, l'expérience a montré que les pronostics du public peuvent différer du résultat final, même lorsqu'ils concernent les noms de premier plan du football. Yamal et Mbappé ont dominé les choix des lecteurs, mais c'est Harry Kane qui a eu le dernier mot, remportant le trophée et offrant à cette expérience interactive sa conclusion la plus marquante.











