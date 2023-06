Les larmes de Zidane après avoir été nommé parrain d'une association

Ce lundi, Zinédine Zidane a été nommé parrain d'une association pour les enfants atteints du cancer.

On ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir de Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Une arrivée au PSG a été balayée tandis qu'un poste dans le staff du Real Madrid pourrait bientôt s'ouvrir à lui. En attendant, l'ancien joueur de l'équipe de France mène sa vie et est apparu ce lundi à Istres.

Zidane parrain d'une association

Le Ballon d'Or 1998 a en effet été nommé parrain de l'association Le Point Rose, qui vient en aide aux enfants atteints du cancer, dont le but à terme est de créer une maison médicalisée qui accueille les enfants malades et leurs familles afin de passer des derniers jours "heureux" avant la mort, et qui prépare également la vie d'après pour les familles.

Présent devant la presse, l'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid n'a pu contenir ses larmes au moment de son discours, visiblement très ému. "Là, c'est compliqué pour moi, mais ça va passer. Mais je peux vous dire simplement une chose, je suis fier de pouvoir justement être le parrain de votre projet. Et monsieur le maire, vous pouvez être fier de pouvoir mettre en place quelque chose d'exceptionnel, comme vous le faites pour toutes ces familles. Sincèrement, vous n'avez même pas idée. Et je suis fier d'être le parrain, et je vais tout faire pour accompagner tout ce projet et toutes ces familles", a expliqué la légende des Bleus.