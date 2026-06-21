Selon la presse espagnole, le milieu de terrain du Real Madrid traverse une crise et José Mourinho a demandé que son départ soit facilité sans délai.

Selon le journal « AS », Dani Ceballos aurait demandé au Real Madrid de lui accorder un transfert gratuit, car il souhaitait partir immédiatement, renonçant ainsi à l’année restante de son contrat.

Il souhaite jouer et se lancer dans un nouveau projet, peut-être au Real Betis, peut-être ailleurs, mais son départ n’est pas encore acté.

Le club madrilène ne s’oppose pas à son départ : il a accepté de le libérer, et cette position n’a pas évolué. Depuis quelques jours, la balle est dans le camp du milieu de terrain.

L’initiative vient de Ceballos : après un échange téléphonique avec Mourinho, il estime que ses chances de jouer avec le Real Madrid lors de la saison 2026-2027 seront extrêmement limitées.

Le milieu de terrain, qui fêtera ses trente ans en août, ne veut pas passer une saison supplémentaire sur le banc. Conscient qu’il pouvait encore prétendre à un dernier contrat conséquent, il a donc pris les devants. Le Real Madrid, qui pouvait légitimement compter sur lui jusqu’en 2027, a étudié sa requête puis, après consultation interne avec José Mourinho, a validé sa demande.

Le club lui a confirmé cette position sans exiger de contrepartie, et il est désormais libre de s’engager avec l’écurie de son choix. Pour le Real, ce départ libère une place dans l’effectif et désengorge le centre d’entraînement de Valdebebas.

Seulement, les jours passent sans avancée concrète, ce qui attise les rumeurs d’un possible revirement du Real, hypothèse infondée.

Il souhaite obtenir l’autorisation de partir dès qu’un accord sera conclu avec un autre club, mais ce feu vert se fait toujours attendre. Le joueur n’a pas encore reçu l’offre correspondant à ses attentes et son retour tant espéré au Betis n’est pour l’instant qu’un projet lointain ; aucune proposition suffisamment séduisante ne lui a été transmise par un autre club.

Une situation qui, rappelons-le, n’affecte pas le Real Madrid, lequel n’a pas opposé son veto, même si le joueur rejoint un concurrent de Liga.

En attendant, le joueur profite de ses vacances : il a été aperçu cette semaine dans une boîte de nuit, savourant musique et divertissement tout en réfléchissant à ses options pour l’avenir.