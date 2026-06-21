Les jours passent et le mystère s’épaissit : pourquoi le départ de « Mourinho, l’exclu » du Real Madrid est-il au point mort ?

Selon la presse espagnole, le milieu de terrain du Real Madrid traverse une crise et José Mourinho a demandé que son départ soit facilité sans délai.

Selon le quotidien AS, le milieu de terrain aurait demandé au Real Madrid un départ gratuit afin de s’engager immédiatement ailleurs, renonçant ainsi à l’année restante de son contrat.

Il souhaite jouer et se lancer dans un nouveau projet, peut-être au Real Betis, peut-être ailleurs, mais son départ n’est pas encore acté.

Le club madrilène ne s’oppose pas à son départ : il a même accepté de le libérer, et cette position n’a pas évolué. Depuis quelques jours, la balle est dans le camp du milieu de terrain.

L’initiative vient de Ceballos : après un échange téléphonique avec Mourinho, il estime que ses chances de jouer avec le Real Madrid lors de la saison 2026-2027 seront extrêmement limitées.

Le milieu de terrain, qui fêtera ses trente ans en août, refuse de passer une saison supplémentaire sur le banc. Conscient qu’il pouvait encore prétendre à un dernier contrat conséquent, il a donc pris les devants. Le Real Madrid, qui pouvait légitimement compter sur lui jusqu’en 2027, a étudié la requête puis, après échange avec José Mourinho, a validé sa demande.

Le club lui a confirmé cette position sans exiger de contrepartie, lui laissant le champ libre pour négocier avec son futur employeur. Cette sortie, qui allège l’effectif et désengorge le centre d’entraînement de Valdebebas, est donc actée.

Seulement, les jours passent sans avancée concrète, ce qui attise les rumeurs d’un possible revirement du Real Madrid, hypothèse pourtant infondée.

Il souhaite obtenir l’autorisation de partir dès qu’un accord sera conclu avec un autre club, mais ce feu vert se fait toujours attendre. Le joueur n’a pas encore reçu l’offre correspondant à ses attentes et son retour tant espéré au Betis n’est pour l’instant qu’un projet lointain ; aucune proposition suffisamment séduisante ne lui a été transmise par un autre club.

Une situation qui, rappelons-le, n’affecte pas le Real Madrid, lequel n’a pas opposé son veto, même si le joueur rejoint un concurrent de Liga.

En attendant, le joueur profite de ses vacances : il a été aperçu cette semaine dans une boîte de nuit, savourant musique et divertissement tout en réfléchissant à ses options pour l’avenir.