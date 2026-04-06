Les journaux portugais se mettent à écrire et parlent soudainement en masse de l'Ajax

Ce lundi matin, la presse portugaise s'intéresse de près au FC Porto et à Francesco Farioli. Le leader de la Primeira Liga a connu samedi soir une fin de match très mouvementée.

Les hommes de Farioli recevaient alors à domicile les visiteurs de Famalicão, cinquièmes du championnat. Alors que le score était de 1-1 à la 90e minute, Seko Fofana a magnifiquement inscrit le 2-1.

Farioli, euphorique, a traversé le terrain en sprintant, fou de joie, pour célébrer ce but qui semblait décisif. À la neuvième minute du temps additionnel, Famalicão a toutefois égalisé : 2-2.

Lundi, les médias nationaux ne tarissent donc pas d'éloges sur l'entraîneur italien passionné. Beaucoup jettent un regard critique sur la saison dernière, lorsque Farioli avait laissé filer une confortable avance au classement avec l'Ajax au profit du PSV.

« Le Sporting et Benfica peuvent à nouveau rêver : Farioli va-t-il redevenir… Farioli ? », titre le journal A Bola. « Le match à domicile contre Famalicão, qui s’est soldé par un match nul, relance la course au titre et ravive le traumatisme de l’entraîneur italien. Avec le Sporting (et Benfica) à l’affût, la saga de l’Ajax menace de se répéter.»

L'écart avec les Vert et Blanc est de cinq points, mais le Sporting a encore un match en retard. « Le championnat portugais est passé d'une marche triomphale à un thriller psychologique à l'issue incertaine. »

« Au cœur de cette tempête se trouve Farioli. Il voit désormais son passé se projeter comme une sorte de film d’horreur. Il est impossible de ne pas penser à la tragédie grecque qu’il a vécue la saison dernière à Amsterdam. »

« L'histoire se répète, disent les cyniques ; les supporters de Porto craignent désormais que Farioli soit sur le point de… redevenir Farioli. La marge d'erreur a disparu et le calendrier est impitoyable. » Le journal Record évoque lui aussi « le spectre de l'effondrement de l'Ajax de Farioli qui plane au-dessus du stade ».