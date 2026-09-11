Au lendemain du match nul 1-1 contre le Chakhtar Donetsk, le PSV est scruté de près par la presse néerlandaise. Selon l’avis général, les joueurs d’Eindhoven n’ont vraiment commencé à jouer qu’après l’ouverture du score des visiteurs, juste avant la pause.

De Telegraaf a vu le PSV dominer après la pause, avec un rôle majeur pour Kodai Sano. « Il a été bon balle au pied, mais aussi très solide dans les duels. C’est remarquable de voir à quelle vitesse le milieu de terrain arrivé de NEC a trouvé ses marques au PSV. Cela montre à quel point le Japonais est talentueux. »

L’Algemeen Dagblad a vu le PSV souffrir, notamment sur le plan offensif, face au Chakhtar. « Le club d’Eindhoven a cherché l’attaque, mais s’est heurté à une équipe qui semblait assez à l’aise avec le ballon et qui est restée debout assez facilement en première période. »

Il y a aussi de l’étonnement sur le fait que Peter Bosz n’ait remplacé que tardivement Ricardo Pepi, en difficulté. « Il a peu pesé sur le match, mais a eu le droit de rester longtemps sur le terrain. Peut-être parce qu’il fixait l’arrière-garde du Chakhtar. » Des compliments sont adressés à Filip Kostic, titulaire pour la première fois. « Kostic a rendu une copie honorable, même si son apport avec le ballon n’a pas encore été si marquant. »

« Le PSV s’était fixé pour objectif de gagner enfin son premier match de Ligue des champions, mais la résistance du Chakhtar Donetsk s’est révélée plus coriace que prévu : 1-1. Cela a été un peu décevant », peut-on lire dans De Volkskrant. « Le duel a été assez ennuyeux jusqu’à la pause, pratiquement sans occasions. Le Chakhtar n’avait pas forcément besoin d’en faire beaucoup plus que ce qu’il a fait, et le PSV ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Juste avant la pause, le PSV s’est soudainement retrouvé mené. »

« Le plus beau moment pour le PSV a été ce sentiment de libération vécu par le latéral droit Sergino Dest, qui joue un rôle clé, grâce à son allant offensif, dans le jeu d’attaque recherché », ajoute le journaliste Willem Vissers.

Rik Elfrink, de l’Eindhovens Dagblad, a vu le PSV se réveiller après le 1-1 de Sergiño Dest. « À ce moment-là, le PSV a semblé capable de faire davantage face au coriace Chakhtar. A semblé, car après jeudi soir, il est clair que l’adversité pour le PSV en dehors des frontières nationales est totalement différente de celle rencontrée dans beaucoup de matches nationaux. »