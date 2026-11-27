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La presse française ne tarit pas d’éloges vendredi matin sur la prestation du gardien du NEC Gonzalo Crettaz face au Stade rennais (3-1). Le gardien argentin a largement contribué à la victoire du club de Nimègue grâce à plusieurs arrêts.

Le NEC a signé jeudi soir une belle victoire 3-1 contre le Stade rennais. Au Goffertstadion, l’équipe de Dick Schreuder a rapidement pris l’avantage grâce à Bryan Linssen.

Le Stade rennais a ensuite vite égalisé, et le score est longtemps resté à 1-1.

À dix minutes de la fin, le NEC est tout de même parvenu à reprendre l’avantage. Tjaronn Chery a transformé un penalty accordé après une faute sur Clement Bischoff.

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Quelques minutes plus tard, Bischoff a scellé la victoire d’une frappe au premier poteau, entrée dans le but après avoir heurté l’intérieur du montant.

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Pourtant, ce n’est pas l’un des buteurs qui s’est le plus illustré, mais le gardien du club de Nimègue. Ouest-France l’a désigné homme du match. Il a réalisé pas moins de huit arrêts.

« L’homme du match. Il a maintenu le NEC à flot en seconde période face aux tirs de Lepaul (45+1), Nagida (48), Cissé (55), Lepaul à nouveau (60) et Al-Tamari (73) », a écrit le média régional.

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Le média local Rennes Infos Autrement a lui aussi salué la prestation de Crettaz. « Le gardien argentin, en excellente forme, a maintenu son équipe à flot. »

Maxifoot a également vu en Crettaz le meilleur joueur sur le terrain. « Homme du match : Gonzalo Crettaz. Un véritable mur. »