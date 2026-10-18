Les journaux allemands voient exactement la même chose se produire avec Ismael Saibari au Bayern Munich

Ismael Saibari a livré une prestation discrète samedi soir avec le Bayern Munich, concluent les médias allemands après la victoire 6-1 contre le RB Leipzig.

Saibari était titulaire samedi soir. Jamal Musiala est blessé et le grand espoir Lennart Karl a dû se contenter d’une place sur le banc.

Le Bayern Munich est parti sur les chapeaux de roue dans son Allianz Arena. Le club allemand menait déjà 3-0 après une demi-heure de jeu grâce à des buts de Luis Díaz, Michael Olise et Aleksandar Pavlovic.

En seconde période, le Rekordmeister a creusé l’écart. Díaz a inscrit deux autres buts et Harry Kane a lui aussi participé à la fête. Les visiteurs ont sauvé l’honneur dans le temps additionnel.

Saibari n’a toutefois pas marqué dans ce festival offensif, ni délivré de passe décisive sur un but bavarois. L’ancien joueur du PSV a pourtant eu deux franches occasions de marquer, mais il s’est heurté à deux reprises au gardien Maarten Vandevoordt.

Le média local TZ n’a donc guère été impressionné par Saibari. Il lui attribue la note de 4, qui correspond à « médiocre » dans le système de notation allemand.

« Il a été très actif et Olise et Díaz l’ont davantage sollicité que contre Augsbourg. Mais il manquait toujours de précision. Quand ses coéquipiers sont passés à la vitesse supérieure, Saibari a sombré », peut-on lire.

Le média allemand FOCUS arrive à la même conclusion. Il lui attribue la note de 3 (passable) pour sa prestation. « Il a de nouveau bénéficié de la confiance de son entraîneur au poste de numéro 10. Il a essayé de donner de l’élan à l’attaque, mais a pâli en comparaison de ses coéquipiers. Il n’a su tirer que peu de profit de sa titularisation. »