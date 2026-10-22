Ismael Saibari n’a guère convaincu mercredi soir lors du match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Arsenal (2-2). Les médias allemands se montrent critiques à l’égard de sa prestation.

Mercredi soir, Saibari a été titularisé avec le club bavarois par l’entraîneur Vincent Kompany. Il évoluait juste derrière l’attaquant Harry Kane.

À l’Allianz Arena, Arsenal a ouvert le score grâce à un but d’Eberechi Eze. Peu après, Alphonso Davies a remis le Bayern à égalité sur une superbe passe de Harry Kane.

En seconde période, le Bayern a même pris l’avantage. Kane a envoyé un penalty dans la lucarne, mais cela n’a pas suffi pour l’emporter : Declan Rice a inscrit le but du 2-2 à dix minutes de la fin.

Saibari a disputé 68 minutes avec le Bayern avant d’être remplacé par Luis Díaz. Après la rencontre, les médias allemands n’ont pas été tendres avec l’ancien joueur du PSV.

FOCUS tire un constat très sévère sur le milieu offensif. « Saibari n’a représenté aucun danger et n’a pas réussi à suivre le rythme élevé du milieu d’Arsenal. Il a d’abord tiré largement au-dessus. Puis, après une belle attaque, il n’a trouvé que le petit filet, même s’il était de toute façon hors-jeu. Une prestation peu convaincante. » Le média lui attribue la note de 4.

T-online se montre également critique. « Il a disputé un match très compliqué. Il a eu de bons moments où il a conservé sa lucidité, mais dans l’ensemble, il n’a pas convaincu. » Ce média lui attribue lui aussi la note de 4.

Le journal local Süddeutsche Zeitung estime que Saibari « a encore besoin de temps pour s’adapter ». Il n’attribue pas de note à l’international marocain.

Dans le système de notation allemand, un 4 correspond certes à une note tout juste suffisante, mais, dans le contexte du football, il est généralement considéré comme le signe d’une prestation médiocre ou insuffisante. Ce n’est pas un compliment. Les médias utilisent souvent le 4 comme un euphémisme pour dire « il a déçu » ou « il a été peu dangereux ».