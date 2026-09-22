« Les joueurs ne sont pas sur la même longueur d’onde » : Florian Wirtz reçoit du soutien après de vives critiques

L’ancien attaquant des Three Lions Emile Heskey a pris la défense de l’international allemand, après que l’icône des Reds Jamie Carragher a récemment rendu un verdict accablant sur Wirtz et recommandé à l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, de ne plus titulariser à l’avenir le joueur de 23 ans.

« Wirtz a encore une fois été vraiment mauvais. Il n’y a tout simplement rien. Il ne se passe absolument rien. C’était l’une des pires prestations que j’aie jamais vues de sa part sous le maillot de Liverpool. Je pense qu’Iraola doit prendre une décision à l’avenir. Pour moi, il ne doit pas figurer dans cette équipe », avait déclaré Carragher dans son podcast après la victoire 1-0 de LFC contre l’AFC Bournemouth samedi dernier.

Heskey, lui, ne rejette pas la faute sur l’Allemand seul. Certes, Wirtz n’affiche pas les performances que l’on espérait de lui à Liverpool, mais les circonstances extérieures ainsi que ses coéquipiers doivent aussi entrer en ligne de compte, a estimé l’homme de 48 ans auprès de Wettbasis.com.

« Cela a été très difficile pour lui d’arriver d’Allemagne. J’ai souvent vu des joueurs y être fantastiques puis rejoindre la Premier League. Tout le monde pense que le football allemand et le football anglais se ressemblent, mais la Premier League est un peu différente. » Wirtz voit les situations plus tôt que beaucoup de ses coéquipiers, « mais les joueurs ne sont pas sur la même longueur d’onde que lui ».

Comment s’est déroulé le début de saison de Florian Wirtz à Liverpool ?

Depuis qu’Iraola dirige les destinées de Liverpool, Wirtz est de nouveau principalement utilisé comme meneur de jeu en numéro 10, alors que son prédécesseur Arne Slot faisait souvent jouer le joueur de 23 ans dans des positions excentrées.

Selon Heskey, ce nouveau retour à son ancien rôle mettrait bien davantage Wirtz en valeur, même s’il doit encore se montrer plus dangereux de lui-même devant le but : « C’est un joueur de liaison. Mais pour cela, les autres doivent aussi proposer des appels. »

Face à Bournemouth, l’entraîneur de LFC Iraola avait titularisé Wirtz, mais l’international allemand a eu du mal à convaincre et a été remplacé après 71 minutes par Trey Nyoni. Après six matches toutes compétitions confondues, Wirtz n’en est toujours qu’à une seule implication directe sur un but (une passe décisive).