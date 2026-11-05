Les joueurs ne sont pas stupides : un facteur décisif dans le changement de comportement au sein du vestiaire du Real Madrid

Le changement survenu dans le comportement des joueurs du Real Madrid au sein du vestiaire n'est pas simplement le fruit de l'amélioration des résultats ou du retour de l'équipe sur le chemin des victoires, mais un facteur déterminant a contribué à transformer l'ambiance au sein du club merengue.

Ce facteur réside dans la confiance absolue dont bénéficie l'entraîneur José Mourinho de la part de la direction de Florentino Pérez, ce qui s'est clairement reflété dans la manière dont les joueurs abordent les décisions du technicien portugais et dans leur disposition à appliquer ses idées sans contestation.

Les joueurs du Real Madrid sont devenus plus réceptifs aux rôles que leur attribue le staff technique, même lorsque ceux-ci exigent de s'éloigner de leurs postes habituels, comme l'a clairement montré le cas de Fede Valverde, qui a fait preuve d'une grande souplesse à l'idée de jouer au poste de latéral droit, après avoir contesté ce rôle la saison dernière sous la direction de Xabi Alonso, lorsqu'il avait déclaré : « Je ne suis pas né pour jouer comme latéral. »

Le discours de Valverde a nettement changé après la victoire contre l'AEK Athènes sur le score de 3-2 en Ligue des champions hier mercredi, puisqu'il a affirmé son désir d'apprendre de ses coéquipiers Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries, déclarant : « Je dois travailler dur pour être le meilleur milieu de terrain et le meilleur latéral aux côtés de mes coéquipiers Trent et Dumfries. »

Il a ajouté : « J'essaie de les observer, d'apprendre d'eux et de comprendre leur manière de défendre et d'attaquer, car ils sont mes modèles, et je veille à les suivre quotidiennement. Je suis heureux que l'entraîneur me fasse confiance, que ce soit au milieu de terrain ou au poste de latéral. Je suis très content. »

Le journaliste Manu Carreño a mis en lumière ce changement sur les ondes de la radio « Cadena SER », estimant que les joueurs disposent désormais d'un entraîneur en qui ils ont confiance, et précisant que la différence ne tient pas seulement à ce que Mourinho apporte sur le terrain, mais aussi au soutien total qu'il reçoit de la direction du club, un élément dont les joueurs sont parfaitement conscients, et qui les rend plus convaincus par ses décisions et plus constants dans la manière de les aborder.

Carreño a ajouté que les joueurs ne sont pas idiots et qu'ils sont capables de faire la différence entre un entraîneur qui bénéficie d'un véritable soutien de la direction et un autre qui ne dispose pas des mêmes garanties, soulignant que ce sentiment se reflète sur leur comportement sur le terrain comme en dehors, car ils deviennent plus disposés à accepter et à exécuter les consignes lorsqu'ils sentent que l'entraîneur détient une véritable autorité et n'est pas constamment menacé.

Le journaliste Antonio Romero a abondé dans ce sens, indiquant que les talents de persuasion de Mourinho jouent un rôle important dans le changement de mentalité du groupe, mais il a également insisté sur le fait que le soutien de Florentino Pérez au technicien portugais est devenu évident au sein du club, même pour les personnes qui se rendent quotidiennement au centre de Valdebebas, estimant que ce soutien n'était pas présent au même degré durant la période de Xabi Alonso.

Un autre facteur a contribué à transformer l'ambiance au sein du Real Madrid : le contexte historique de l'équipe, après avoir traversé deux saisons sans décrocher de titre majeur, ce qui a rendu les joueurs plus conscients du besoin de changement du groupe, de la nécessité de s'éloigner des accusations mutuelles et de la recherche du responsable des échecs passés, pour se concentrer plutôt sur l'application des idées du staff technique.

Romero estime que la multiplication des entraîneurs avec la persistance des mêmes problèmes a davantage transféré la responsabilité aux joueurs sur le terrain, plutôt que de se contenter de faire porter à l'entraîneur seul les conséquences des résultats, ce qui a permis l'émergence d'un groupe plus ouvert à l'apprentissage et plus réceptif aux consignes de Mourinho, faisant du soutien de la direction et de la confiance envers l'entraîneur l'un des principaux facteurs du changement que connaît le vestiaire du Real Madrid.