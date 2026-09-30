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Memphis Grizzlies v Orlando MagicGetty Images Sport
SID
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« Les joueurs n’ont plus aucune loyauté » : une ancienne star de la NBA formule de vives critiques et cite Dirk Nowitzki comme contre-exemple

L’ancien joueur star de NBA Detlef Schrempf a déploré le manque de fidélité aux clubs dans la meilleure ligue de basket du monde.

« La NBA a changé. Les relations entre les joueurs et leurs clubs ne sont plus aussi étroites qu’avant. Les salaires sont tout simplement tellement élevés. Il n’est plus question que d’argent et de salary cap. Les joueurs n’ont plus de loyauté », a déclaré Schrempf à Sport Bild.

Selon lui, il y a très peu d’équipes qui parviennent à conserver leurs joueurs ensemble. « Dirk Nowitzki a effectué toute sa carrière à Dallas. Cela n’existe plus du tout, et c’est un peu dommage », a déclaré Schrempf. « En tant que fan, tu veux au moins soutenir trois ou quatre joueurs qui sont toujours là. Ce sont les visages de l’équipe. À la place, cela change désormais chaque année. »

Natif de Leverkusen, Schrempf a joué entre 1985 et 2001 pour quatre franchises en NBA. Le joueur de 63 ans voit d’un bon œil l’évolution du basket dans son Allemagne natale. « Il faut de bons entraîneurs, de bonnes conditions-cadres comme une salle et des horaires d’entraînement. Beaucoup de choses ont été faites en Allemagne au cours des 20 dernières années. Les bons joueurs ont davantage d’options pour s’entraîner et progresser physiquement », a déclaré Schrempf.

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