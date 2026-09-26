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Bart DHanis
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Les joueurs irlandais boycottent le duel contre Israël : le match de Ligue des nations sur la sellette

L’entraînement de l’équipe nationale d’Irlande a été reporté, selon plusieurs journalistes du pays. Cela a tout à voir avec une décision de Gavin Bazunu, qui ne veut pas jouer contre Israël dimanche soir.

Le match entre l’Irlande et Israël est programmé dimanche soir à 20 h 45. Il est toutefois possible que la rencontre ne se joue pas du tout.

Les joueurs devaient quitter l’hôtel de l’équipe samedi à 12 h 00 pour tenir un entraînement, suivi d’une conférence de presse, mais ils sont restés à l’intérieur. Une réunion d’urgence a été convoquée.

Bazunu ne veut pas entrer en action dimanche soir et boycotte le match. Selon le journaliste Daniel McDonnell, plusieurs joueurs envisagent de suivre son exemple.

La rencontre entre l’Irlande et Israël est donc remise en question. On ne sait pas encore quelle décision la fédération irlandaise prendra au sujet de ce match.

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