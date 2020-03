Les joueurs du Real Madrid surveillés à leur domicile par GPS

Le club cherche à maintenir la condition physique et la masse musculaire de l'équipe malgré la quarantaine imposée par le coronavirus.

Selon la publication espagnole AS, le club merengue avait donné à chaque joueur un programme d'entraînement spécifique à utiliser pendant sa mise en quarantaine à domicile.

Il a été clairement indiqué aux joueurs qu'ils étaient en quarantaine et non en vacances. Les joueurs ne doivent pas quitter Madrid sans l'autorisation du club. Presque tous les joueurs ont une salle de gym chez eux et Gregory Dupont, le préparateur physique nommé par Zidane cet été, a conçu un plan spécifique à chaque individu.

Les joueurs porteront un moniteur de fréquence cardiaque et une technologie avec suivi GPS pour alimenter leurs mouvements et travailler avec le personnel d'entraîneurs en temps réel.

Les plans élaborés ont été discutés avec chaque joueur par téléphone et comprenaient également des détails sur leur nutrition et leur régime alimentaire.

Valdebebas fait actuellement l'objet d'un vaste projet de désinfection. Près de 500 employés qui ont travaillé dans l'établissement sont en quarantaine.

L'équipe du , le personnel médical et le personnel technique seront tous testés pour le coronavirus. Carvajal et Nacho, qui ont raté le dernier match contre le Betis à cause d'une grippe, ont tous deux fait le test et les deux sont revenus négatifs.