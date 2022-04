Les joueurs de Manchester United ont (déjà) des réserves sur Ten Hag

Manchester United aura un nouvel entraineur l’été prochain. Ralf Rangnick va laisser place au Néerlandais Erik Ten Hag. La nomination de ce dernier a suscité beaucoup d’excitation auprès des suiveurs de l’équipe. En revanche, dans le vestiaire, la nouvelle n’a pas généré un énorme enthousiasme.

La personnalité de Ten Hag suscite des doutes

Certains joueurs sont déjà impatients de travailler avec le Néerlandais après avoir vu le travail qu'il a accompli avec l'Ajax. Cependant, si l’on en croit une information divulguée par The Times, d’autres éléments se demandent si Ten Hag a une personnalité suffisamment forte pour sortir le club du marasme dans lequel il se trouve en ce moment.

Ten Hag a, certes, une belle carte de visite à faire miroiter, mais il n’a pour l’instant jamais coaché une équipe remplie de stars. Ça serait une première pour lui. Il a eu beau assurer dernièrement qu’il restera fidèle à ses principes et que le nom du club ne change rien, on peut en effet douter de sa capacité de réussir du côté d’Old Trafford.

Les problèmes rencontrés avec Ralf Rangnick pourraient donc se répéter. L’actuel coach souffre en effet d’un manque de considération de la part de ses troupes. Ils sont très peu à avoir été séduits par cette méthode et le jugent pas assez compétent pour ce rôle. Paul Scholes, un ancien de la maison, a fait savoir que Jesse Lingard lui a fait part d’une situation « désastreuse » dans le vestiaire en ce moment.

Ça sera donc à Ten Hag de redonner confiance à tout le monde. Ça ne sera certainement pas une tâche aisée. D’autres personnes à l’intérieur du club anglais estiment que le travail du Hollandais serait plus facile si United ne jouait pas en Europe la saison prochaine car cela allégera considérablement son calendrier. Pour l’instant, on semble bien partis pour vu que les Mancuniens ne sont même pas sûrs de prendre part à la modeste Europa Ligue Conférence.

S'ils terminent la saison en huitième position, il s'agirait de leur plus mauvais classement depuis la création de la Premier League en 1992-93 et de leur plus mauvais classement depuis 1989-90, lorsqu'ils avaient terminé 13e de l’élite anglaise.