Partager Suivez GOAL sur Google

La saison difficile de Manchester United a atteint un nouveau point bas vendredi. En route pour Londres avant d’affronter Chelsea, l’effectif s’est attiré la colère du public : des voyageurs excédés l’ont accueilli sous les huées après que son arrivée tardive a retardé un train prévu.

Publicité

Le chaos sur les routes provoque des tensions à la gare

L’effectif de Manchester United, accompagné de l’entraîneur Michael Carrick et des membres de son staff, se rendait dans la capitale vendredi après-midi pour son match de samedi à l’heure du déjeuner, à Stamford Bridge. Mais une circulation routière très dense a fortement perturbé son trajet vers la gare de Stockport.

Pour éviter que le groupe ne manque son train, le service à destination de Londres, parti de Manchester Piccadilly, a été retenu à quai.

Lorsque les joueurs sont finalement montés à bord, avec sept minutes de retard, ils ont été accueillis avec hostilité par des passagers mécontents d’avoir été retardés. Fait notable, si l’effectif a essuyé des huées, Carrick a, lui, été applaudi par les voyageurs, selon le Mirror.

Un écho aux tensions d’Old Trafford

Cet accueil glacial rappelle l’atmosphère délétère qui régnait à Old Trafford quelques jours plus tôt. Après la lourde défaite à domicile contre Bournemouth dimanche dernier (3-0), des supporters mécontents avaient copieusement sifflé les joueurs à leur sortie du terrain, tout en scandant le nom de Carrick pour afficher clairement leur soutien à l’entraîneur.

Publicité Publicité

Ce lourd revers a porté à huit le nombre de matches consécutifs sans victoire de Manchester United, toutes compétitions confondues. Avec une seule victoire en Premier League cette saison, la pression sur le vestiaire est à son comble.

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

De nombreuses spéculations laissaient entendre que Carrick serait démis de ses fonctions après la débâcle contre Bournemouth. La direction de Manchester United a finalement accordé un sursis à l’entraîneur de 45 ans, même si son avenir à long terme reste incertain.

Carrick fait abstraction des commentaires extérieurs

Malgré l’attention croissante portée à son avenir, Carrick reste déterminé. Devant les médias jeudi, l’entraîneur de Manchester United a assuré avoir pleinement conscience des enjeux, sans se laisser perturber par les commentaires incessants venus de l’extérieur.

Publicité

« Je n’ai besoin d’aucune garantie de qui que ce soit, a déclaré Carrick. Je comprends parfaitement la situation. Je comprends ce poste. Je comprends les responsabilités. Je comprends ce que cela implique.

« Ce que pensent les supporters m’importe, tout comme l’ambiance dans le stade et le fait qu’ils se déplacent pour venir nous voir jouer et nous soutenir.

Publicité

« Honnêtement, je ne prête attention à rien d’autre. Je connais ce poste, je sais ce qu’il implique et je sais ce que nous devons faire pour être meilleurs. »

Un test crucial à Stamford Bridge

Manchester United doit vite oublier les déboires de son déplacement vendredi avant un sérieux test dans l’ouest de Londres. Le match de samedi contre Chelsea, programmé en début d’après-midi, représente un moment charnière dans sa saison difficile.

Publicité

Sans résultat positif, sa série de matches sans victoire passerait à neuf, ce qui rapprocherait encore davantage sa saison du naufrage. Pour Carrick, seule une réaction immédiate sur le terrain permettra de faire taire la frustration grandissante dans les tribunes comme auprès du grand public.