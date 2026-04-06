Les joueurs de la Juventus se précipitent en masse vers un seul homme après leur victoire facile contre Gênes

Lundi soir, la Juventus a fait un excellent pas en avant dans la course à une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. À domicile, elle s'est imposée 2-0 face au Genoa de Justin Bijlow, réduisant ainsi l'écart avec Côme, quatrième, à un seul point.

La Juventus, avec Teun Koopmeiners sur le banc, a démarré sur les chapeaux de roue et a pris l'avantage dès la quatrième minute. Une attaque repoussée est revenue dans la surface de réparation, où Gleison Bremer était resté en place. Le Brésilien a marqué d'une tête puissante : 1-0.

L'équipe de Luciano Spalletti ne s'est pas arrêtée là et s'est activement mise en quête d'un deuxième but. À la 17e minute, le but est venu : après une attaque fulgurante, Francisco Conceição a servi Weston McKennie, qui a calmement glissé le ballon au fond des filets pour porter le score à 2-0.

Jusqu'à la fin de la première mi-temps, la Juventus a continué à dominer, le danger venant principalement des ailes. Grâce à Conceição et Kenan Yildiz, McKennie a également été tout près de marquer le troisième but, mais, à bout portant, il a miraculeusement tiré au-dessus du but.

Après la pause, la Juventus a voulu faire le travail très rapidement et a mis à plusieurs reprises le gardien de Gênes, Bijlow, en difficulté, mais le score est resté inchangé pendant longtemps. McKennie a ainsi manqué de peu pour reprendre un centre et Jonathan David a touché le poteau.

À un quart d'heure de la fin, Gênes a ensuite eu l'occasion rêvée de relancer le suspense dans le match. Suite à une faute de Bremer, le ballon a atterri sur le point de penalty, mais Aarón Martín a vu le remplaçant Michele Di Gregorio réaliser un superbe arrêt. Le gardien de la Juventus a ensuite été acclamé et porté en triomphe par toute l'équipe. Il avait été battu, mais a tout de même pu jouer les héros après la sortie de Mattia Perin.

C'était l'occasion rêvée pour Gênes, mais dans les dernières minutes, les visiteurs semblaient s'être résignés à la défaite. La Juventus a mené le match de main de maître jusqu'au bout.