Les joueurs de l'Inter Milan lancent la finale de Ligue des champions contre Manchester City

A moins d'une semaine de la finale de Ligue des champions contre Manchester City, plusieurs joueurs de l'Inter ont affiché leurs ambitions.

Dans moins d'une semaine, Manchester City et l'Inter Milan vont avoir une occasion unique de rentrer dans l'histoire du football européen. Vainqueur de la Premier League et de la FA Cup, Manchester City est à la recherche d'un triplé très rare et surtout de son premier sacre européen.

"Nous serons prêts à mourir"

De son côté, l'Inter Milan aussi peut signer un triplé, certes moins prestigieux avec la Supercoupe d'Italie et la Coupe d'Italie, mais cela donnerait un tout autre relief à la saison du club italien. Lors du média day ouvert au public, plusieurs joueurs de l'Inter Milan ont affiché leurs ambitions avant ce rendez-vous en finale de C1.

André Onana n'a pas caché que même si l'Inter Milan n'est pas favori, il nourrit des espoirs : "Ce sera un match très serré et difficile pour nous et pour eux, mais les finales ne sont pas faites pour être jouées, mais pour être gagnées. Nous irons à Istanbul pour gagner. Samedi, ils essaieront de prouver qu'ils sont plus forts que nous. Mais nous serons là, prêts à mourir".

"Personne ne croyait en nous en début de saison"

"Nous sommes conscients que personne ne croyait en nous au début de cette compétition mais nous pourrons donc faire taire tous ces gens. Nous devrons jouer le meilleur match de notre carrière, ce n'est que comme ça que nous pourrons gagner la finale", a ajouté Alessandro Bastoni dans des propos relayés par L'Equipe.

Matteo Darmian est conscient des forces de l'adversaire mais ne rend pas les armes : "Il y a beaucoup de sentiments différents. Manchester City est certainement une équipe très forte et très difficile à jouer, mais nous devons aussi être sûrs de nos forces et de nos qualités, donc nous jouerons pour la victoire".

"Sur le papier, bien sûr, c'est l'équipe la plus forte, c'est ce que tout le monde dit. Mais nous avons aussi montré cette saison que nous étions une équipe difficile à affronter", a conclu Denzel Dumfries. C'est une certitude, l'Inter Milan n'est pas favori de cette finale, mais sur un match, rien n'est impossible.