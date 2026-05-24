Les joueurs de l’Ajax ont exprimé leur frustration envers Óscar García à la veille du match décisif contre le FC Utrecht

Óscar García a exprimé son soulagement après la victoire de l’Ajax face au FC Utrecht en finale des play-offs, lui permettant de conclure la saison sur une note positive. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur espagnol a toutefois laissé entendre qu’il ne devrait pas rester à la tête du club ajacide.

En finale des barrages, il a fallu recourir aux tirs au but pour venir à bout d’Utrecht. Maarten Paes s’est illustré en arrêtant deux tentatives, tandis que tous ceux de l’Ajax ont été transformés.

Le technicien espagnol révèle toutefois que ses joueurs s’étaient préparés à cette éventualité la semaine précédente, même s’il n’y croyait guère : « À l’entraînement, les joueurs ont travaillé les tirs au but. Je leur ai dit que ce n’était pas nécessaire, car, honnêtement, je n’y crois pas. »

« Ça ne se passe jamais pareil », explique García. « Mais l’essentiel, c’est la sensation des joueurs. N’importe quel footballeur professionnel peut rater un penalty, n’importe quel footballeur professionnel peut marquer un penalty. »

Alors que la conférence de presse touche à sa fin, García prend soudain un moment : « Je voudrais ajouter une chose ; je ne sais pas si ce sera ma dernière conférence de presse, mais je tiens à remercier tout le monde ici présent. J’espère que vous avez apprécié ces conférences de presse autant que moi. »

L’entraîneur espagnol laisse ainsi entendre que son aventure à Amsterdam pourrait toucher à sa fin. Selon les dernières informations, Míchel, fraîchement relégué avec Gérone, reste en pole position pour prendre les commandes du Johan Cruijff ArenA la saison prochaine ; une option qui séduit particulièrement Jordi Cruijff.

Par ailleurs, García n’est pas le seul à partir : Wout Weghorst a lui aussi annoncé son départ peu avant sur ESPN. Cette situation confirme le constat dressé par l’Algemeen Dagblad : selon le journal, 17 joueurs quitteront l’Ajax cet été.