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Les joueurs de Feyenoord réagissent en masse sur les réseaux sociaux : « C’est ridicule. »

NEC Nijmegen vs Feyenoord
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L’équipe du Feyenoord exprime ouvertement son ras-le-bol concernant l’arbitrage néerlandais. Après plusieurs décisions arbitrales contestées lors du match nul contre le FC Volendam (0-0), un nouveau fait litigieux a surgi face au NEC (1-1).

Au sein du club rotterdamois, l’indignation est palpable à l’égard de l’arbitre Serdar Gözübüyük, qui a préféré brandir un carton jaune plutôt que rouge à l’encontre de Philippe Sandler, suscitant l’ire des joueurs et du staff.

Anel Ahmedhodzic, pourtant absent dimanche, a immédiatement exprimé son courroux sur Instagram Stories après le coup de sifflet final.

« Incroyable… », a-t-il commenté sur les images diffusées par ESPN. « Avec le VAR et quand même prendre la mauvaise décision. Dans quel monde ce n’est pas un carton rouge ? », s’est emporté le grand défenseur central, ajoutant un emoji furieux à son message.

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Plusieurs coéquipiers ont suivi son exemple : Givairo Read, Jordan Lotomba, Thijs Kraaijeveld, Tsuyoshi Watanabe, Luciano Valente, Gonçalo Borges et Shaqueel van Persie ont également exprimé leur désaccord sur Instagram Stories.

« Ridicule », a tranché Van Persie junior. Tout aussi médusé, Read s’est contenté d’ajouter des émoticônes rieurs à côté de l’extrait. Valente a réitéré l’avis qu’il avait déjà exprimé en conférence de presse : « Quelle honte. »

Watanabe a également publié un post sur Instagram : « J'ai du mal à accepter ce résultat et la décision prise, mais nous devons aller de l'avant. »

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