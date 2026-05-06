« Les joueurs de Curaçao ont perdu patience avec Fred Rutten ; ils sont unanimement séduits par Dick Advocaat. »

Plus tôt cette année, Dick Advocaat a réalisé un exploit historique en qualifiant Curaçao pour la Coupe du monde pour la première fois de l'histoire de ce pays. Le natif de La Haye (78 ans) a ensuite démissionné pour des raisons familiales, laissant la responsabilité finale à Fred Rutten. Selon Johan Derksen, qui s’est exprimé dans l’émission Vandaag Inside, « l’île et les joueurs » souhaiteraient en réalité continuer avec Advocaat, désormais à nouveau disponible.

En février, il avait renoncé à participer à la Coupe du monde en raison de l’état de santé de sa fille. Selon Derksen, cette dernière va aujourd’hui mieux et Advocaat se tient à nouveau disponible, sans pour autant vouloir pousser Rutten à la démission.

« La situation familiale de Dick s’est un peu améliorée », explique Derksen. « Et en fait, Dick aimerait bien venir, mais il trouve ça un peu nul vis-à-vis de Fred. »

« Je comprends sa position, mais toute l’île et tous les joueurs en ont déjà assez de Fred, car il agit comme s’il pouvait remporter la Coupe du monde avec cette équipe, ce qui est irréaliste », analyse Derksen.

« Si la fédération de Curaçao explique la situation à Fred… Dick est originaire de l’île et tout le monde sur cette île adore Dick. Les circonstances l’ont contraint à se retirer. »

« En réalité, Fred devrait appeler Dick et lui dire : “La place t’appartient, si tu veux y aller, je te la cède.” Dick fait partie de l’équipe, et pour la promotion de Curaçao, il est bien plus pertinent que Fred », analyse Derksen.

Reste à savoir qui sera sur le banc en juin : les Curaçaoïens entameront leur tournoi le 14 juin face à l’Allemagne, puis rencontreront l’Équateur le 21 juin et la Côte d’Ivoire le 25 juin.