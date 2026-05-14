Les joueurs de Chelsea pressent la direction pour recruter leur « candidat de rêve »

Selon le Guardian, les joueurs de Chelsea voient en Xabi Alonso l’entraîneur idéal pour le club. Le quotidien britannique affirme que l’effectif s’est adressé à la direction pour exprimer sa préférence pour l’ancien coach du Real Madrid et du Bayer Leverkusen.

Les Blues cherchent actuellement un successeur à Liam Rosenior, évincé le mois dernier après seulement 106 jours à son poste. Alonso est actuellement en pole position pour prendre les rênes à Stamford Bridge, et les deux parties sont en pourparlers, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé.

Les Blues disposent toutefois d’autres options : Andoni Iraola (Bournemouth), Marco Silva (Fulham), Oliver Glasner (Crystal Palace) et Filipe Luís (Flamengo). Cesc Fàbregas (Como) a également été sondé, mais l’Espagnol a choisi de rester fidèle au club italien pour le moment.

Les Blues suivent le technicien basque depuis ses débuts sur le banc du Bayer Leverkusen en 2022, et auraient attendu qu’il se libère pour le contacter. Depuis son départ du Real Madrid en janvier, Alonso est en effet sans club.

Au Real Madrid, où il n’a dirigé que 34 matchs et perdu le soutien inconditionnel du vestiaire, l’ancien milieu de terrain a connu une période plus délicate. Chelsea est toutefois convaincu qu’Alonso est l’homme de la situation pour redonner un nouvel élan au projet ambitieux de BlueCo.

L’ancien milieu de terrain souhaite participer activement à la politique de transferts et obtenir des garanties sur la ligne sportive, et le club londonien, malgré la présence de plusieurs directeurs sportifs, semble prêt à lui accorder ces garanties.

Au sein du groupe de joueurs, Alonso est perçu comme un entraîneur possédant le charisme et la personnalité nécessaires pour maintenir l’autorité dans le vestiaire. Après le départ d’Enzo Maresca et la période décevante sous Rosenior, l’équipe aspire à un entraîneur à la fois naturellement autoritaire et doté d’un palmarès solide.



