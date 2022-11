Les joueurs de Cadix s'en prennent à Vinicius après les incidents qui ont émaillé la rencontre

Le défenseur de Cadiz, Fali, a révélé que Vinicius Jr lui a adressé une remarque désobligeante en plein match.

Les champions en titre de la Liga se sont battus pour obtenir une victoire 2-1 sur leur terrain, grâce à Eder Militao et Toni Kroos, qui ont marqué les buts de l'équipe de Carlo Ancelotti. Ils ont dû s'employer pour obtenir les points et ont contesté la défense physique des visiteurs, Fali étant accusé d'avoir attrapé l'attaquant brésilien Rodrygo d'un coup de coude à un moment donné.

Cet incident a déclenché une vilaine confrontation, et Fali a tenté d'expliquer aux journalistes ce qui s'était passé. Il a déclaré au sujet de l'incident, qui n'a pas été sanctionné par les officiels du match : "Je lui ai donné un petit coup, mais ce n'était pas pour blesser Rodrygo. Ce n'est pas un coup de coude.

"Quand on le voit sur une image fixe, on a l'impression que c'est plus que ça. Je me suis excusé rapidement. Il y a des joueurs qui sont des victimes sur le terrain. Vinicius nous a dit que nous étions un club de seconde zone. Dans le football, on se dit beaucoup de choses, mais il y a des limites à ne pas dépasser."

Fali a poursuivi en parlant de Vinicius - un joueur de 22 ans vainqueur de la Ligue des champions qui, selon lui, devient trop grand : "Tout comme je dis de Rodrygo qu'il est un bon garçon, je ne vais rien dire de Vinícius. Je préfère ne rien dire. Un club comme le Real Madrid doit contrôler certaines attitudes. Nous devons nous respecter un peu plus car nous sommes des collègues."

La victoire du Real lui a permis de revenir à deux points de son rival Barcelone, en tête de la Liga. Les deux équipes sont maintenant en pause pour la Coupe du monde, et ne retrouveront les terrains que le 31 décembre prochain.