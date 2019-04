Les joueurs de Bolton veulent boycotter les derniers matches après des salaires non versés

Les joueurs de Bolton, club de Championship, souhaitent boycotter les dernières rencontres de championnat après des salaires non versés.

Les joueurs de Bolton ont menacé de ne pas participer à leurs derniers matches de championnat après des retards conséquents dans le versement de leurs salaires. Les membres de l'effectif n'ont pas été payés depuis le mois de février.

Les Trotters, qui sont déjà relégués à la League One pour la saison prochaine, affronteront Brentford et Nottingham Forest pour boucler la saison, mais leurs joueurs refusent de jouer tant qu'ils ne sont pas payés, invoquant des "charges mentales, émotionnelles et financières".

"Nous regrettons profondément notre décision de ne pas prendre part aux matches restants à moins d'être payés"

Les joueurs ont publié une lettre dans laquelle ils faisaient référence aux affaires du président Ken Anderson, qui souhaite vendre le club. L'ancien président de , Laurence Bassini, serait sur le point de conclure un accord pour racheter cette écurie anglaise.

"La crise financière de longue date dans notre club a été bien documentée. Tout comme le fait que nous, l'équipe, devons encore recevoir nos salaires de mars. Cinq membres de notre staff technique doivent également être payés pour mars", ont déclaré les joueurs dans un communiqué publié par la Professional Footballer's Association (PFA).



"Nous nous sommes efforcés de poursuivre notre entraînement et de tenir nos engagements au cours de cette période extrêmement difficile, avec apparemment aucune solution en vue. Nous pensions que la prise de contrôle éventuelle du club apporterait une solution, mais les difficultés entrevues pour la finaliser n'ont pas arrangé les choses. Cette situation crée un fardeau mental, émotionnel et financier croissant pour des personnes sans que ce soit leur faute. La pression mentale a affecté certaines personnes dans la mesure où elles se sentaient incapables de s'acquitter suffisamment de leur travail".



"Ce sont des circonstances sans précédent qui affectent tous les aspects de nos vies et qui mettent beaucoup de pression sur nous-mêmes et nos familles. Pendant ce temps, nous sommes restés patients dans l'espoir d'avoir quelques explications, mais les informations du club ont été extrêmement limitées et très déroutantes. Ce que l'on nous a dit change constamment. Nous regrettons profondément notre décision de ne pas prendre part aux matches restants à moins d'être payés. Nous comprenons que cela décevra nos fans et pour cela nous nous en excusons sincèrement".



"Nous sommes conscients que cela peut être perçu comme une action radicale, mais nous estimons qu'il ne nous reste plus d'autre choix. Cette décision n'a pas été prise à la légère et ne constitue pas une réaction à cet incident en particulier. Nous avons eu de nombreux problèmes cette saison et les saisons récentes, causés par la mauvaise gestion de ce club. Nous évoluons dans un environnement presque intenable depuis un certain temps et c'est l'accumulation de ces problèmes qui a conduit à notre décision."



La PFA a déclaré qu’elle soutenait les actions du joueur, mais qu’elle chercherait également une solution pour le bien du club et de ses membres.