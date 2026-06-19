Des affrontements violents ont opposé plusieurs joueurs et membres des staffs techniques du Qatar et du Canada, juste après la large victoire des Canadiens (6-0), ce vendredi matin (heure de Greenwich), au stade « BC Place » de Vancouver, lors d’un match du groupe 2 des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Dès le coup de sifflet final, l’entraîneur qatari Julen Lopetegui a échangé vifement avec son homologue canadien Jesse Marsch, ce dernier célébrant bruyamment la victoire de son équipe.

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Marsh a ignoré les remontrances virulentes de Lopetegui, tandis qu’une violente altercation a éclaté entre certains membres des staffs techniques et des joueurs, sur fond de tensions qui ont marqué la rencontre : les joueurs qatariens Hammam Al-Amin et Asim Madbou ont été expulsés aux 33e et 54e minutes, tandis que la star canadienne, Ismaël Koné, a dû quitter la pelouse sur blessure.

Plusieurs joueurs des deux camps sont finalement intervenus pour calmer les esprits.

Grâce à ce succès, le Canada totalise quatre points et prend la tête du groupe B de la Coupe du monde 2026, devançant la Suisse à la différence de buts. Le Qatar, lui, reste bloqué à une unité, dernier du classement, juste derrière la Bosnie-Herzégovine.

Les « Al-Anabi » devront battre la Bosnie-Herzégovine pour se qualifier presque assurément au tour suivant, tandis que le Canada défiera la Suisse dans un duel pour la première place.