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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Les joueurs canadiens et qataris sont impliqués dans de violents affrontements, tandis qu’une altercation éclate entre les entraîneurs

Canada vs Qatar
Canada
Qatar
Coupe du monde
Bosnie-Herzégovine vs Qatar
Bosnie-Herzégovine
J. Lopetegui
J. Marsch
Canada
Qatar
Bosnie-Herzégovine
É.-U.
Espagne

La tension a dominé la rencontre

Des affrontements violents ont opposé plusieurs joueurs et membres des staffs techniques du Qatar et du Canada, juste après la large victoire des Canadiens (6-0), ce vendredi matin (heure de Greenwich), au stade « BC Place » de Vancouver, lors d’un match du groupe 2 des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Dès le coup de sifflet final, l’entraîneur qatari Julen Lopetegui a échangé vifement avec son homologue canadien Jesse Marsch, ce dernier célébrant bruyamment la victoire de son équipe.

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Marsh a ignoré les remontrances virulentes de Lopetegui, tandis qu’une violente altercation a éclaté entre certains membres des staffs techniques et des joueurs, sur fond de tensions qui ont marqué la rencontre : les joueurs qatariens Hammam Al-Amin et Asim Madbou ont été expulsés aux 33e et 54e minutes, tandis que la star canadienne, Ismaël Koné, a dû quitter la pelouse sur blessure.

Coupe du monde
Bosnie-Herzégovine crest
Bosnie-Herzégovine
BIH
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Qatar
QAT

Plusieurs joueurs des deux camps sont finalement intervenus pour calmer les esprits.

Grâce à ce succès, le Canada totalise quatre points et prend la tête du groupe B de la Coupe du monde 2026, devançant la Suisse à la différence de buts. Le Qatar, lui, reste bloqué à une unité, dernier du classement, juste derrière la Bosnie-Herzégovine.

Les « Al-Anabi » devront battre la Bosnie-Herzégovine pour se qualifier presque assurément au tour suivant, tandis que le Canada défiera la Suisse dans un duel pour la première place.

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