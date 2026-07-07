Les joueurs anglais se sont lâchés dans le vestiaire au son d’un titre néerlandais

Dimanche soir, Thomas Tuchel a connu un bref instant de panique après la spectaculaire victoire 3-2 de l’Angleterre face au Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde, comme le montrent des images partagées par la fédération anglaise sur les réseaux sociaux. John Stones et Declan Rice ont en effet décidé de taquiner le sélectionneur en simulant une blessure, avant que la frayeur ne laisse rapidement place au rire.

Après un match palpitant disputé dans le légendaire stade Azteca, l’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde. La joie a toutefois été assombrie par la blessure de Jordan Henderson, touché au bras et probablement forfait pour la suite du tournoi.

Pendant que le milieu de terrain recevait des soins, ses coéquipiers regagnaient les vestiaires pour célébrer la qualification. C’est alors que Rice a ourdi sa farce : il a appelé Tuchel auprès de Stones sans rien laisser paraître.

« Coach, coach ! » a lancé Rice, et Tuchel s’est aussitôt précipité vers lui. Lorsque le milieu de terrain a ajouté : « C’est son épaule », le sélectionneur allemand s’est pris la tête dans les mains, craignant de perdre un nouveau joueur clé.

Le soulagement ne tarda pas à se manifester. Stones, qui avait simulé une douleur à l’épaule, s’est alors mis à la bouger en rythme sur la musique, un titre néerlandais : « Talk To You » du collectif de DJ ANOTR. L’équipe entière a éclaté de rire, et Tuchel a rapidement partagé la plaisanterie en rejoignant Stones avec un large sourire.

Entré en jeu contre le Mexique, Stones a livré une prestation solide et a contribué à préserver l’avantage anglais après l’exclusion d’un de ses coéquipiers. Le défenseur de Manchester City a d’ailleurs réaffirmé après la rencontre qu’il était prêt à assumer davantage de responsabilités si Tuchel faisait appel à lui.

« Nous avons tous le même objectif : atteindre la finale, puis voir où cela nous mènera », a déclaré Stones. « Je me sens très bien et j’apprécie d’aider l’équipe et de réaliser des performances comme celle que j’ai livrée contre le Mexique. En réalité, je suis prêt à disputer des matchs entiers depuis le début de l’année. Cela me frustre de ne pas jouer. Je veux jouer. »







