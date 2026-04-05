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Abobakr El Mokadem

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Les jeunes Marocains clôturent le championnat d'Afrique du Nord par un nouveau succès

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Les Lions de l'Atlas ont battu la Libye aujourd'hui

L'équipe nationale marocaine des moins de 17 ans a réalisé un exploit remarquable lors du championnat de l'Union nord-africaine, qui sert de qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Le Maroc a remporté le titre avec un sans-faute, après s'être imposé lors de la dernière journée, ce dimanche, face à la sélection libyenne sur le score de 3-1, sur le terrain du stade des Martyrs de Benina, à Benghazi, en Libye.

Le Maroc a terminé la première mi-temps en menant 2-1. Adam Bougazir a ouvert le score pour les Lions de l'Atlas dès la deuxième minute, avant que la sélection libyenne n'égalise par l'intermédiaire de Mohamed Jaroud à la dixième minute.

Adam Bouaziz a ensuite inscrit son deuxième but personnel à la 45e minute, portant le score à 2-1 à la mi-temps.

L'équipe marocaine a ajouté un troisième but à la 55e minute, inscrit par Adnan Boujovi.

L'équipe marocaine a réussi à réaliser un sans-faute lors de ce tournoi, après avoir remporté ses quatre matchs : le premier contre la Tunisie sur le score de 2-0, le deuxième contre l'Algérie par un score de 3-0, le troisième contre l'Égypte sur le score de 2-1, et enfin contre la Libye.

(Lire aussi)... Qui l'emportera ?... Conflits acharnés entre le Maroc et l'Espagne avant la Coupe du monde 2030

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