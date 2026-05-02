Les jeunes joueurs de l’Atlético Madrid vivent une journée exceptionnelle pour célébrer la magnifique étape atteinte par Diego Simeone

Iker Luque et Miguel Cubo ont vécu une journée exceptionnelle avec l’Atlético Madrid. Ces jeunes talents issus du centre de formation ont fait leurs débuts dans l’emblématique stade Mestalla de Valence et ont tous deux inscrit un but : 0-2. Ce fut également une journée spéciale pour l’entraîneur Diego Simeone : il a pris place sur le banc pour la millième fois en tant qu’entraîneur.

En prévision du match retour de Ligue des champions contre Arsenal, l’entraîneur argentin a reconduit sa politique d’intégration des jeunes : Júlio Díaz, Javi Boñar, Javi Morcillo, Rodrigo Mendoza, Luque et Cubo ont ainsi été alignés dans le onze de départ ou utilisés en cours de rencontre, offrant un visage inédit aux Colchoneros.

Déjà virtuellement qualifiés pour la Ligue des champions, les Colchoneros abordaient la rencontre sans pression, tandis que les Valenciens, encore en lutte pour leur maintien, pouvaient toutefois compter sur des arguments solides.

Le score est resté nul jusqu’à la 75^e minute, moment choisi par Obed Vargas pour servir Luque, 20 ans, sur le côté gauche. Ce dernier, sans contrôle superflu, a enroulé sa frappe dans le petit filet opposé : 0-1.

Peu après, Antoine Griezmann, auteur d’un contrôle orienté de grande classe, a lancé Cubo en profondeur. L’attaquant de 18 ans a conclu l’action d’une frappe puissante dans le petit filet : 0-2.

Avec treize points d’avance sur le Real Betis, cinquième, la qualification des Colchoneros pour la prochaine Ligue des champions est désormais une simple formalité. Valence, de son côté, pointe cinq unités au-dessus de la zone de relégation et se rapproche d’un maintien quasi acquis.



