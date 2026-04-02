Chaque semaine, le chroniqueur Guido Tijman jette un regard teinté d'ironie sur l'actualité du monde du football. Cette fois-ci, il s'intéresse à la longue liste de blessés au Feyenoord et aux nouvelles pour le moins surprenantes concernant Kylian Mbappé.

Pendant un instant, le monde du football a été en émoi. Kylian Mbappé – actuellement le meilleur joueur du monde – aurait reçu le feu vert après qu’une IRM ait été réalisée sur le mauvais genou. Selon la chaîne française RMC Sport, c’est le genou droit qui aurait été examiné, alors que les douleurs concernaient le genou gauche. La suite ? Trois matchs disputés avec une petite déchirure du ligament croisé, après quoi il est resté sur la touche pendant trois semaines.

Les jeunes talents français dans la capitale espagnole ne semblent pas être un bon choix sur le plan médical, car si l’on en croit L’Équipe, Eduardo Camavinga aurait subi un examen de la cheville droite alors que, vous l’avez deviné, les douleurs concernaient sa cheville gauche. Camavinga aurait lui aussi pu reprendre le jeu, mais sa blessure s’est aggravée et il a également été écarté des terrains pendant plusieurs semaines.

Les spécialistes médicaux du club le plus riche et le plus titré au monde ne feraient-ils donc plus la différence entre la gauche et la droite dès qu’un Français se retrouve sur la table d’examen ? Les médias français l’ont affirmé haut et fort, mais Mbappé lui-même a balayé toutes ces rumeurs d’un revers de main. Que ce soit une rumeur ou non : le Real a agi de manière tout aussi opportuniste qu’il le fait avec les joueurs et les entraîneurs – et a licencié plusieurs membres du staff médical.

Itziar González, la diététicienne déjà licenciée, a une nouvelle fois lancé des critiques cinglantes, expliquant que les médecins spécialistes – qui l'avaient poussée vers la sortie – utilisaient la version gratuite de ChatGPT pour prescrire des compléments alimentaires. Entre-temps, le Real Madrid a rappelé Niko Mihic en janvier pour occuper le poste de chef du staff médical. Détail marquant : le Croate avait déjà été licencié en 2023 en raison d'une vague de blessures au sein du club.

La malversation médicale règne au Real Madrid. Le staff médical de la Slovaquie a également été accusé par le Feyenoord, après que Leo Sauer – contre tous les conseils des Rotterdamois – ait été aligné contre le Kosovo et se soit blessé avant la mi-temps, une blessure musculaire qui le tiendra à nouveau longtemps sur la touche.

Mais si Mme González est peut-être encore rancunière, la (mauvaise) gestion médicale du club du Sud semble bel et bien reposer sur la version gratuite de ChatGPT. Consultée par le chef du staff médical : le docteur Bibber. Malgré tous les traitements par le placenta, les aspersions d'eau de Lourdes, les guérisons par la prière, les rituels chamaniques, les bains de glace et les thérapies par l'argile : depuis deux ans déjà, un monstre de blessures sévit à Rotterdam-Sud.

Régulièrement, plus d’une douzaine de joueurs sont sur la touche et, en 2026, un nouveau s’y ajoute presque chaque semaine. Bart Nieuwkoop a remplacé Gijs Smal, blessé, lors du match contre le FC Twente et, sept minutes plus tard – sans avoir touché le ballon –, il s’est lui-même blessé et a dû quitter le terrain. Quelques semaines plus tard, lors de son retour contre l'Excelsior, il a de nouveau dû quitter le terrain. Cette fois-ci, pour le reste de la saison.

Si vous voulez décrocher un autographe ou un selfie avec un joueur du Feyenoord, vous aurez plus de chances de le faire à l'hôpital Maasstad ou à la clinique de rééducation Rijndal qu'au stade De Kuip ou à Varkenoord. Les hommes de Brian Priske et Robin van Persie risquent de laisser derrière eux l'héritage d'une génération plâtrée, peuplée de légendes blessées. Ils tombent comme des dominos de verre. Avec du cartilage aussi fragile que du pain croustillant. Alors qu'autrefois, c'étaient les adversaires qui arrivaient au stade De Kuip avec les genoux qui fléchissaient, ce sont désormais les joueurs du Feyenoord qui se rendent chez le docteur Bibber avec les genoux qui fléchissent.