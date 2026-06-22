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Philadelphia StadiumGetty Images
Jan Hoeksema

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Les intempéries perturbent la France et l’Irak : le coup d’envoi de la deuxième mi-temps de leur rencontre de Coupe du monde pourrait être retardé de plusieurs heures

France vs Irak
France
Irak
Coupe du monde

Le coup d’envoi de la deuxième mi-temps du match de Coupe du monde entre la France et l’Irak a été reporté. Un violent orage s’est abattu sur Philadelphie, entraînant l’interruption temporaire de la rencontre. Aucune heure de reprise n’a encore été communiquée.

Les médias français évoquaient même un report du coup d’envoi, finalement maintenu à 23h, heure néerlandaise. La fin de la rencontre ne pourra toutefois pas avoir lieu à l’horaire prévu. Les nuages menaçants ont commencé à perturber les dernières minutes de la première période.

Malgré des conditions encore tolérables en début de seconde période, le grondement du tonnerre et les éclairs ont rapidement contraint l’arbitre à interrompre la rencontre. Dès la mi-temps, des messages ont été diffusés sur les écrans LED du Philadelphia Stadium. « Un violent orage approche. Quittez les espaces extérieurs du stade et mettez-vous à l’abri à l’intérieur, comme indiqué par le personnel », pouvait-on lire, avant que les tribunes ne se vident.

La réglementation locale impose l’arrêt du jeu dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de treize kilomètres, pour une durée minimale de trente minutes.

Aucun délai précis n’est fixé pour la reprise : dès qu’un nouvel éclair est détecté, le chronomètre de trente minutes se remet à zéro.

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Selon le règlement, il n’y a pas de durée maximale pour ce report. En théorie, la reprise pourrait donc être retardée de plusieurs heures, même si les officiels de Philadelphie espèrent une reprise vers 1 h du matin. Lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, Benfica et Auckland City avaient connu une situation similaire : à Orlando, la seconde période avait été différée de plus de deux heures en raison d’un orage.

Les Bleus avaient regagné les vestiaires avec une avance d'un but à zéro.


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