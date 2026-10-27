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Le calendrier de la première division française est bouleversé : l’intensification des manifestations dans tout le pays contre la hausse du coût de la vie a contraint les autorités à reporter plusieurs rencontres importantes prévues ce week-end. Après une intervention de la police qui avait déjà retardé le choc entre le Paris Saint-Germain et Lyon, les graves troubles civils continuent de mobiliser fortement les forces de sécurité dans tout le pays.

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Le calendrier de Ligue 1 perturbé par les manifestations

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé d’importantes modifications du programme du week-end à la demande des pouvoirs publics. Selon l’Associated Press, les troubles qui touchent une grande partie de la France, liés au coût de la vie et aux mauvaises conditions dans les écoles, mobilisent fortement les forces de sécurité. Le match à domicile de Lyon contre Angers a ainsi été déplacé du samedi soir au dimanche après-midi. Les rencontres organisées par Nice et Lorient samedi ont également été reprogrammées, respectivement vendredi et lundi, alors que les mairies et les bâtiments publics subissent des attaques sans précédent dans un contexte de troubles civils d’une ampleur inédite depuis des années dans le pays.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et Lyon reporté à la demande de la police

Ces dernières perturbations font suite à une intervention similaire lors de la huitième journée, lorsque le choc entre le Paris Saint-Germain et Lyon a été déplacé du dimanche à 20 h 45 au lundi soir. Comme l’a rapporté L’Equipe, la police française a demandé ce report, craignant que l’affluence liée au match n’attise les violences après un week-end marqué par 2 400 arrestations et de nouvelles manifestations organisées par le mouvement des Gilets jaunes. Malgré sa coïncidence avec la cérémonie du Ballon d’Or, organisée lundi, la rencontre reprogrammée a eu lieu. Le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-0 et a pris la tête du classement avec 17 points en huit matches, tandis que Lyon occupe la cinquième place avec 14 points.

Le calendrier des clubs français largement chamboulé

Les tensions sociales ont bouleversé l’ensemble du calendrier du football français. Au-delà de l’élite, le match de Toulouse contre Troyes a été déplacé du samedi au dimanche. La rencontre de Ligue 2 entre Montpellier et le Red Star a, elle, été reportée à lundi. La pression considérable pesant sur les forces de sécurité était déjà manifeste la semaine dernière, lorsque quelque 5 000 agents, dont des unités spéciales équipées de canons à eau, avaient été déployés pour le match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. La Ligue et les clubs travaillent désormais en étroite collaboration avec les autorités locales pour gérer ces importants défis logistiques et sécuritaires sans compromettre la sécurité.

Quelle suite pour le football français ?

Les autorités continueront de suivre de près les manifestations dans tout le pays avant d’autoriser la tenue des prochaines rencontres. Alors que Lyon se prépare à recevoir Angers dimanche après-midi, les responsables du football français doivent agir rapidement pour éviter un nouvel engorgement du calendrier dans les semaines à venir.