L'incident impliquant le Turc Arda Güler et le joueur de Séville Peque a déclenché une nouvelle polémique dans le football espagnol, après que les images télévisées se sont révélées incapables de trancher sur la réalité du tacle à la suite duquel certains ont réclamé l'expulsion de la star du Real Madrid, au milieu d'accusations d'absence d'angles de prise de vue décisifs, à quelques jours du Clasico tant attendu.

La Liga a démenti avoir dissimulé la moindre image lors de la rediffusion, assurant que les caméras étaient concentrées sur le ballon et sur le déroulement de l'action, et non sur l'incident survenu dans une autre zone du terrain, ce qui concorde avec la version rapportée par le Comité technique des arbitres.

L'incident a ramené la tension sur la scène footballistique espagnole avant la confrontation entre le Barça et le Real Madrid, après que des accusations et des critiques ont été adressées aux instances arbitrales et au président de la Liga, Javier Tebas, tandis que l'absence d'image claire du tacle a soulevé des interrogations sur les raisons de la non-intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Pourquoi la VAR n'est-elle pas intervenue dans l'incident de Güler ?

Le journal a précisé que les sources auxquelles il s'est adressé attribuaient l'absence d'images décisives au positionnement de la plupart des caméras pour suivre l'action, alors que l'incident s'est produit dans une autre partie du terrain, loin du champ de concentration direct des cadreurs.

Le journal AS a rapporté que la Liga confirmait n'avoir masqué aucune rediffusion télévisée, tout en indiquant que la diffusion comportait des images prises depuis des angles élevés, mais que l'emplacement de l'incident a empêché de disposer d'une image rapprochée et claire révélant les détails du contact.

De son côté, le Comité technique des arbitres a estimé que le problème résidait dans l'absence d'un nombre suffisant de caméras captant ce qui se passe au milieu du terrain, et une source arbitrale a expliqué qu'aucune image claire du point de contact n'était disponible, ce qui a empêché l'intervention de la technologie vidéo.

Une autre source a souligné que les images disponibles montraient l'incident de loin, sans clarté suffisante pour déterminer la nature du contact ou le joueur impliqué, rendant difficile toute certitude quant à l'existence d'une faute justifiant un carton rouge.

L'absence d'images pourrait trancher la décision dans les deux sens

Le rapport a souligné que le manque d'images n'allait pas seulement influencer la décision de ne pas brandir le carton rouge, mais qu'il aurait restreint l'intervention de la technologie vidéo même si l'arbitre avait directement brandi le carton rouge, les images disponibles n'étant pas suffisantes pour justifier l'annulation de la décision ou l'allègement de la sanction.

L'incident a placé le Comité technique des arbitres dans une position délicate, d'autant plus qu'il s'est produit au stade Santiago-Bernabéu, qui compte un grand nombre de caméras, à un moment où la Liga cherche à améliorer la qualité de la couverture télévisée et à en faire l'un des points forts de la compétition.

Bien que le Comité ait considéré ce qui s'est passé comme un incident isolé, la question suscite des craintes quant à la capacité de la diffusion télévisée à fournir des angles suffisants aux arbitres dans les situations litigieuses, d'autant que le problème n'est pas apparu pour la première fois cette saison.

Le journal a rappelé un cas similaire lors du match entre Alavés et Getafe, lorsque la faible qualité des images et le manque d'angles de prise de vue ont posé des difficultés à la technologie vidéo, les arbitres ayant été contraints de composer avec des images lointaines ne révélant pas tous les détails de l'incident.